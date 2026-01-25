Европейската бира в отстъпление

Пивоварната индустрия в Европа навлиза в период на сериозни предизвикателства. Спадът в продажбите, отслабващото потребителско доверие и нарастващите разходи поставят под натиск дори най-големите производители. Последните данни и корпоративни решения очертават сектор, който търси нов баланс между цени, потребление и устойчивост.

Сигнал от Хайнекен

Вторият по големина производител на бира в света Heineken обяви миналата седмица напускането на своя президент и главен изпълнителен директор Долф ван ден Бринк. Компанията не посочи конкретни причини за решението, но то съвпада със спад на обемите на продажбите с близо 3 на сто в края на третото тримесечие на 2025 година. Този ход беше възприет като ясен сигнал за напрежението в сектора.

Спадът обхваща целия сектор

Проблемите не са изолирани само до Хайнекен, отбелязва испанското издание El Pais. Водещият световен производител Anheuser-Busch InBev, собственик на марката Budweiser, както и Carlsberg, Molson Coors и Asahi, също отчетоха понижение на продажбите през първите три тримесечия на годината.

Традиционният подход за компенсиране чрез повишаване на цените не носи очаквания ефект. Само Карлсберг отчита ръст на приходите, но основната причина за това е придобиването на друга пивоварна, а не реално увеличение на потреблението.

Потребителят се отдръпва

Големите пивоварни посочват сходни причини за трудната ситуация. Потребителите са по-малко склонни да консумират извън дома и усещат натиска на продължаващите макроикономически сътресения. От 2022 година насам цените на продуктите за масово потребление, включително бирата, се покачват устойчиво, което ограничава разходите за развлечения.

Финансовият директор на Хайнекен Харолд ван ден Брук обобщи ситуацията с думите, че третото тримесечие е било белязано от макроикономическа нестабилност и спад в потребителското доверие.

Западна Европа под най-силен натиск

Според главния изпълнителен директор на Карлсберг Якуб Ааруб-Андерсен европейските потребители преминават през един от най-трудните си периоди от гледна точка на покупателна способност. Той посочи, че ограниченията в разходите се усещат особено силно в Западна Европа.

От Хайнекен допълват, че специфичните данъци в сектора допълнително оскъпяват бирата, което директно влияе върху нагласите и поведението на потребителите.

Премиум стратегия с ограничен резултат

Част от негативните настроения се дължат и на стратегическите решения на самите производители. Само през третото тримесечие нетните приходи на Хайнекен на хектолитър са нараснали с 3,6 на сто заради повишенията на цените в рамките на стратегията за залагане на по-скъпи премиум марки.

Според Джулия Леферман, генерален секретар на Brewers of Europe, покачването на цените без ясно усещане за допълнителна стойност не работи в среда на ниско потребителско доверие.

Дългосрочна тенденция към спад

Данните на Европейските пивовари показват, че и потреблението, и производството на бира в Европа следват средносрочна низходяща тенденция. През 2024 година те са били с около 6 на сто под нивата от 2019 година. Възстановяването от 2022 година е било прекъснато след началото на войната в Украйна.

Потребителите не пият повече, а просто променят навиците си, като редуват различни стилове и все по-често избират безалкохолни варианти.

Заведенията губят дял

Хотелско-ресторантьорският сектор също оказва сериозно влияние върху общия спад. Делът на продажбите чрез заведения в Европа е намалял от 33 на сто на 25 на сто. Това се отразява силно на приходите, тъй като този канал носи значително по-висока добавена стойност в сравнение със супермаркетите.

Натиск от разходи и регулации

Пивоварният сектор е особено чувствителен към нарастващите разходи и регулаторния натиск. Европейските правила за опаковките, високата енергийна консумация и специфичните данъци засягат цялата верига - от земеделските производители до крайната продажба.

Въпреки това интересът към бирата не изчезва. Според Джулия Леферман разнообразието от стилове и качествени продукти означава, че бирата продължава да има място в потребителската култура на Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com