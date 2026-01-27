Световен пивоварен гигант подкрепя българска марка безалкохолни

Carlsberg България официално поема ролята на ексклузивен дистрибутор на продуктите с марка VIDAS на българския пазар. С това партньорство компанията прави поредна стъпка в дългосрочната си стратегия за развитие на портфолиото и засилване на присъствието си в сегмента на безалкохолните напитки с добавена стойност.

Национално покритие и логистична интеграция

С включването на VIDAS в дистрибуционната мрежа на Carlsberg България марката ще получи национално покритие, подкрепено от утвърдена логистика и стандарти за обслужване на световно ниво. Целта е продуктите да бъдат достъпни за търговските партньори и крайните потребители в цялата страна при гарантирано качество и последователност на доставките.

„Партньорството с VIDAS е ключова стъпка в нашата мисия да предлагаме портфолио, което се отличава с качество и последователност, като същевременно надграждаме ефективността на нашата верига за доставки и нивото на обслужване“, заяви Теодор Несторов, изпълнителен директор на Carlsberg България.

VIDAS и тенденциите при безалкохолните напитки

Българската марка VIDAS се позиционира в сегмента на натуралните и функционални напитки, като залага на автентични билки и плодове, изчистен състав и прозрачност към потребителите. Продуктите отговарят на нарастващото търсене на напитки, които съчетават вкус, функционалност и естествени съставки, в контекста на все по-осъзнатия избор към по-балансиран и активен начин на живот.

Създадена през 2020 г., марката бързо се утвърждава на пазара чрез последователно развитие, разширяване на портфолиото и използване на иновативни технологии за съхраняване на естествените свойства на съставките.

Партньорство с фокус върху растеж и добавена стойност

„За нас партньорството с Carlsberg България е важна стъпка в развитието на VIDAS и признание за усилията ни да създадем честна, натурална и различна напитка“, посочват Светла Лесова и Ангел Лесов, създатели на марката. По думите им сътрудничеството ще позволи VIDAS да достигне до по-широка аудитория, без компромис с ценностите, върху които е изградена марката.

Carlsberg България ще подкрепи развитието на VIDAS със своята експертиза и ресурси, като работи в тясно сътрудничество с търговските партньори за плавна интеграция в дистрибуционната мрежа и максимална стойност за пазара.

