Първият робот барман в Европа прави кафе в Kaufland в София

Първият в Европа робот бариста с изкуствен интелект вече работи в магазин на Kaufland България в столичния квартал „Малинова долина“. RobotAnno AI приготвя персонализирани кафе напитки, като възпроизвежда изображения по избор на клиента директно върху пяната на капучиното, превръщайки всяка чаша в индивидуално преживяване. Роботът функционира изцяло автономно – от смилането на кафето и разпенването на млякото до финалната декорация, без човешка намеса, като гарантира постоянство в качеството, високи хигиенни стандарти и прецизност, сравнима с тази на опитен бариста.

По думите на Асен Янев, управител на Макси Кетъринг ЕООД, внедрените в RobotAnno AI технологии позволяват пълно възпроизвеждане на бариста умения чрез комбинация от роботика и алгоритми за изкуствен интелект. Той подчерта, че изборът първият за Европа робот бариста да бъде разположен именно в търговска среда на Kaufland е ясен знак за отвореност към иновации и нови потребителски преживявания.

RobotAnno AI предлага 15 вида кафе напитки и една млечна напитка, като цените варират между 1,4 и 3 евро в зависимост от съдържанието и сложността на персонализираната визия. Локацията в „Малинова долина“ не е случайна – близостта до Студентски град и концентрацията на млади, технологично ориентирани хора превръщат обекта в естествена среда за подобна иновация. Според Петър Пекалиев, ръководител „Централно управление на недвижимостите“ в Kaufland България, роботът бариста е част от One Stop Shopping концепцията на компанията, която цели клиентите да намират разнообразни услуги и продукти под един покрив, като едновременно с това се създават реални възможности за развитие на партньорски бизнеси.

В рамките на търговските площи на Kaufland в страната в момента функционират 766 обекта на над 170 партньора от 42 различни сектора – от утвърдени вериги до стартиращи компании. Моделът позволява на регионални бизнеси да използват мащаба на веригата като трамплин за растеж, както показват примери като Pizza Cantonata от Плевен, Pizza House от Хасково и сладкарниците „Попимони“, които започват първия си физически обект именно в Kaufland и впоследствие разширяват присъствието си. В този контекст роботът бариста не е просто атракция, а част от по-широка стратегия за иновации, партньорства и устойчиво развитие в търговската среда.

