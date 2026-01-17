След 25 г. преговори: ЕС и Меркосур подписаха търговско споразумение

Търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканските държави от блока Меркосур вече е факт.

С това се създава най-голямата безмитна зона в света.

Официалната церемония беше в столицата на Парагвай Асунсион. Споразумението идва след повече от 25 години преговори.

Лидери от двете страни коментираха, че то ще създаде много нови работни места от двете страни на Атлантическия океан.

Над 720 милиона потребители ще бъдат облагодетелствани от новата зона за свободна търговия, съобщава БНТ. Преди да отпътуват за церемонията, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисарят за търговията Марош Шефчович първо посетиха Бразилия, чийто президент Лула да Силва има ключова роля за споразумението.

Заедно ЕС и Меркосур представляват приблизително 30 на сто от световния брутен вътрешен продукт.

ЕС се надява със споразумението Меркосур да компенсира загубите от влошените търговски отношения със Съединените щати и да намали зависимостта си от Китай, като си осигури достъп до критични минерали в Южна Америка. Европа изнася за четирите държави предимно машини, автомобили, химикали и фармацевтични продукти.

За страните от Меркосур Стария континент е желан пазар за селскостопанската им продукция. Европейските фермери се страхуват именно от това - че вносът на евтини продукти от Южна Америка като телешко, пилешко, захар, мед ще се отрази пагубно на европейското производство. Според фермерите тези продукти не отговарят и на високите европейски стандарти за качество и устойчивост.

