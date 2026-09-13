Исторически прецедент! Световното през 2030 г. ще се играе на 3 континента
За първи път в историята Мондиал ще обхване шест държави-турнирът отбелязва 100 години
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За първи път в историята Мондиал ще обхване шест държави-турнирът отбелязва 100 години
Селесте Амария празнува публично
Световният вицешампион стигна до 1:0 във Филаделфия и вече гледа към четвъртфинала на 9 юли
След Канада-Мароко вечерта продължава с тежък тест за „петлите“ срещу отбор, който вече свали Германия
Отменен гол, нерви, пропуски и дузпи превърнаха мача в една от най-големите битки на световното
Арда Гюлер поведе последния бунт срещу САЩ, но драмата дойде твърде късно за място напред
Отборът на Винченцо Монтела се бори до последния сигнал, но загуби от Парагвай и остана без шанс за елиминациите
Гол на Матиас Галарса още в първата минута реши драмата в Санта Клара, а червеният картон на Мигел Алмирон превърна мача в битка на нерви
Съдомакините удариха Парагвай с 4:1 пред над 70 хиляди зрители и звездна публика на "СоФай"
Над 720 милиона потребители ще бъдат облагодетелствани от новата зона за свободна търговия
Иновативните решения на Shelly за умен дом дебютират в Парагвай
Гаучосите направиха 1:1 вкъщи с Парагвай
Звездата и брат му изкараха 5 месеца в затвор и домашен арест в Парагвай
Бразилецът не си губел времето докато бил на "топло"
Съдът в Парагвай отхвърли искането да пуснат звездата и брат му
Бразилецът е настанен в президентския апартамент в хотел
Бразилецът и брат му горят заради фалшиви паспорти в Парагвай
Световният шампион и брат му били с фалшиви паспорти в Парагвай
Гостите спечелиха с 1:0 в София
БНТ 3 ще излъчва пряко контролата от 19,00 часа