Франция се промъкна през бурята. Един удар на Мбапе срути парагвайската стена

Франция изтръгна тежка, нервна и болезнено важна победа с 1:0 срещу Парагвай във Филаделфия и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство в Северна Америка. Световният вицешампион мина през мач с много сблъсъци, малко чисти положения и огромно напрежение, преди Килиан Мбапе да реши всичко от дузпа в 70-ата минута.

На 9 юли французите ще срещнат Мароко, който по-рано отстрани Канада и вече чака нова голяма битка. Победата дойде трудно, но остави „петлите“ живи в турнира и отново постави Мбапе в центъра на световната сцена.

Мбапе пак написа сценария

Фонът на този осминафинал беше ясен още преди първия съдийски сигнал - Франция носеше тежестта на фаворит, а Парагвай влезе с намерението да превърне всяка атака в сблъсък на нерви. Според последните информации мачът беше определен като горещ, физически и напрегнат, а френският капитан стигна до 19-ия си гол на световни финали. С попадението си той изравни Лионел Меси по голове на Мондиал 2026 - по седем за двамата в турнира.

Франция започна с натиск, но без ранна награда. Усман Дембеле центрира опасно още в първите минути, ала защитник на Парагвай изчисти брилянтно и спря първия сериозен пожар. „Петлите“ владееха инициативата, търсеха пролуки и натискаха, но до почивката не намериха точния удар, който да отвори мача.

Парагвай не се предаде, а започна да хапе. Жуниор Алонсо опита удар отдалеч в 28-ата минута, но бе блокиран, а малко след това Диего Гомес прати топката вдясно от вратата на Франция. Агресивната игра срещу Мбапе постепенно запали искрата и звездата на Реал Мадрид влезе в остро спречкване с играчи на южноамериканците.

Хил се превърна в кошмар

Адриен Рабио пробва късмета си от границата на наказателното поле, но топката мина над вратата. В 36-ата минута Жюл Кунде стреля от средна дистанция, а Орландо Хил направи фантастично спасяване и остави Парагвай на крака. Малко по-късно Дембеле също нанесе мощен удар, но защитник застана на пътя на топката.

Първото полувреме остана странно и напрегнато - Франция имаше превъзходство, но не и пробив. Двубоят се превърна в едва третия елиминационен мач на Мондиал от 1966 г. насам без удар в очертанията на вратата през първата част. Това само наля още напрежение в среща, в която фаворитът натискаше, а аутсайдерът чакаше своя момент.

След почивката Франция натисна още по-силно. В 51-ата минута Мбапе завърши поредната атака, но отново без гол, а минута по-късно Дембеле прати топката вляво от вратата. Ману Коне се озова на добра позиция в 54-ата минута, стреля от дистанция, но Хил пак беше там и изби в корнер.

Дузпата, която счупи мача

Решаващият миг дойде в 65-ата минута, когато влезлият като резерва Дезире Дуе беше съборен в наказателното поле на Парагвай. След консултация със системата ВАР реферът посочи бялата точка и Франция получи шанса, който чакаше цял мач. Мбапе застана зад топката и в 70-ата минута реализира за 1:0.

Това беше седмото му попадение на Мондиал 2026 и общо 19-о на световни финали. Голът не успокои напълно Франция, защото Парагвай продължи да се държи в мача, а Хил отказваше да се предаде. Вратарят на южноамериканците спря нов силен удар на Мбапе минута преди края на редовното време, а след това защитата блокира и опит на Дезире Дуе.

В добавеното време драмата пак мина през Мбапе и Хил. В шестата минута след 90-ата вратарят на Парагвай на два пъти спря опитите на френския капитан да увеличи головия си актив. Резултатът остана само 1:0, но за Франция това беше достатъчно - не красиво, не леко, но безпощадно важно.

Мароко вече чака

Четвъртфиналът срещу Мароко обещава друг тип напрежение. Франция влиза в него със самочувствието на отбор, който умее да печели и когато играта не блести. Мароко обаче вече показа, че може да наказва фаворити и да оцелява в големите елиминационни вечери.

Този успех не беше парад на шампионска лекота, а мач на инат, нерви и тежка воля. Франция не разби Парагвай, но го пречупи в един момент, в който големите отбори обикновено намират начин. Мбапе отново даде отговора, но Хил направи така, че победата да изглежда като извоювана с нокти. А точно такива мачове често казват повече за амбициите на един кандидат за титлата от най-гръмките разгроми.

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