Трансферите в Левски не спират

Летните тансфери в Левски не спират,

Шампионът на България разполага с общ бюджет от 5 милиона евро за лятната си селекция. Средствата са осигурени от новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев.

До този момент „сините“ вече представиха шестима нови футболисти – Рейналдо, Давид Кусо, Мехди Мубарик, Сержиньо, Алекс Сентейес и Адриан Райчев. Единствено испанският защитник Сентейес и българският младежки национал Райчев пристигнаха без трансферна сума. Сентейес подписа като свободен агент след изтичането на договора си с Алмерия, докато Райчев бе привлечен под наем от италианския Пиза до края на сезона с опция за откупуване.

Общата сума, която Левски е инвестирал до момента в новите си попълнения, възлиза на около 3,9 милиона евро. Най-скъпият трансфер е този на бразилското крило Рейналдо, за когото клубът плати 1,5 милиона евро на португалския Санта Клара. Още 1 милион евро получи същият клуб за халфа Сержиньо. Давид Кусо бе привлечен от Шавеш срещу 900 хиляди евро, а за мароканския полузащитник Мехди Мубарик Левски плати 500 хиляди евро на Ал Аин от Обединените арабски емирства.

Въпреки сериозната селекция, работата на „Герена“ далеч не е приключила, пише Тема спорт. Старши треньорът Хулио Веласкес настоява за привличането на още централен защитник и централен нападател.

Сред обсъжданите имена отново е голмайсторът на португалския Академико Визеу Андре Кловис. Евентуален трансфер обаче би струвал около 2 милиона евро, което би надхвърлило предварително определения бюджет за селекция.

Междувременно бившият наставник на Левски Велислав Вуцов заяви в своето предаване, че клубът вече е постигнал договорка с централен защитник от Португалия. По думите му информацията е дошла от легендата на „сините“ Божидар Искренов, който в момента работи на стадион „Георги Аспарухов“.

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