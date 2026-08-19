В Левски специално благодариха на публиката

Левски благодари на своите фенове след вчерашния емоционален плейоф от Шампионска лига срещу гръцкия първенец АЕК.

Двата тима направиха 0:0 на националния стадион "Васил Левски", а основният акцент сякаш бяха пълните трибуни и страхотната атмосфера, която феновете създадоха.

Левски достигна до тази фаза на Шампионска лига за първи път от 17 години, а едно цяло поколение фенове за първи път в живота си чу на живо емблематичния химн на турнира.

След емоционалната вечер Левски благодари на феновете си, определяйки ги за голямата звезда под прожекторите.

Ето какво написаха от клуба: