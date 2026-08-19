В Левски специално благодариха на публиката

Левски благодари на своите фенове след вчерашния емоционален плейоф от Шампионска лига срещу гръцкия първенец АЕК.
Двата тима направиха 0:0 на националния стадион "Васил Левски", а основният акцент сякаш бяха пълните трибуни и страхотната атмосфера, която феновете създадоха.
Левски достигна до тази фаза на Шампионска лига за първи път от 17 години, а едно цяло поколение фенове за първи път в живота си чу на живо емблематичния химн на турнира.
След емоционалната вечер Левски благодари на феновете си, определяйки ги за голямата звезда под прожекторите.
Ето какво написаха от клуба:
Мач, който ще остане завинаги в историята и в нашите сърца.
20 години по-късно химнът на Шампионската лига отново огласи стадиона. Емоция, която трудно може да бъде описана с думи. Гордост, която ще помним дълго.
Но дори всичко това остава на заден план, защото тази вечер имаше друга звезда под прожекторите.
ВИЕ.
Вие, които превърнахте "Васил Левски" в истинска синя крепост. Вие, които не спряхте да пеете, да вярвате и да подкрепяте отбора от първата до последната минута.
Хореографията. Песните. Енергията.
Всичко беше неповторимо.
Тази вечер не просто бяхте на стадиона. Вие бяхте част от историята.
Аплодисментите са за вас!
Благодарим ви, Левскари!