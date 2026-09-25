В Левски решиха. Ето новите цени на билетите

Българският шампион Левски намали цените на билетите за мачовете с Ягелония и Лилестрьом в основната фаза на Лига Европа.

Причината е в недоволството на "сините" фенове остави много празни места на стадион "Васил Левски" за двубоя със Залцбург. Намаленията са между 5 и 13 евро за възрастни, като само за срещата с Милан цените отново ще бъдат вдигнати.

Притежателите на пакетни билети ще получат ваучери с разликата, а сумата може да бъде използвана както за артикули, така и за подновяване на сезонни карти.

Всички ние знаем, че любимият ни клуб е силен, когато е единен. Ръководство, отбор и публика – заедно сме написали не един и два епизода от славната история на вековния ни клуб и сме убедени, че и занапред ще е така. На крилете на постиганите от първия отбор успехи клубът обяви цени на билетите за четирите ни домакински срещи от основната фаза на UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27, които считахме, че отговарят на висотата на европейското предизвикателство.

Очевидно обаче цените се оказаха различни от очакванията на част от привържениците ни. И именно защото Левски не е обикновен футболен клуб, ние чухме посланието на феновете.

След проведена дискусия ръководството на клуба взе следното решение: Намаляваме цените на билетите за оставащите три домакински мача от основната фаза на UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27. Допълнително въвеждаме нови семейни отстъпки и преференциални условия, които първоначално не бяха предвидени. Децата до 7 години ще влизат безплатно, без право на отделно седящо място. За двубоите с Ягелония, Лилестрьом и Милан ще бъде обособен "Семеен сектор".

Привържениците, закупили вече пакетен билет за всички домакински срещи, ще получат ваучер, който отразява разликата между първоначалните и актуализираните цени, като е отчетена и общата отстъпка при покупката на пакета. Ваучерът може да бъде използван за подновяване на абонаментна карта или за покупка на продукти в официалния магазин на ПФК Левски", гласи съобщението.