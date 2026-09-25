Това е треньорът на ЦСКА

Даниел Моралес ще води днешната тренировка на ЦСКА. Заниманието започва в 17:00 часа на клубната база в Панчарево. Футболистите получиха малко по-дълга почивка след равенството с Локомотив (1:1) в Пловдив.

Моралес ще води тренировъчния процес до назначаването на постоянен треньор.

31-кратните шампиони са във финални преговори със специалист и се очаква съвсем скоро да го представят.

ЦСКА се намира на второ място с 24 точки. Първият мач на "армейците" след международната пауза е гостуване в Бистрица на проекта ЦСКА 1948.