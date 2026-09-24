Кюстендилеца пак се обади. Критика срещу ЦСКА

Тарторът на Сектор „Г“ Иван Велчев-Кюстендилеца отправи критика към ръководството на ЦСКА за комуникацията около предстоящото завръщане на отбора на стадион „Българска армия“.

Повод за реакцията на един от най-разпознаваемите представители на организираните привърженици стана публикация на сдружение „Червени сърца“. В нея феновете получиха уверение, че остава съвсем малко до момента, в който обновеното съоръжение ще може да приеме ЦСКА.

Велчев обаче насочи вниманието към липсата на достатъчно информация директно от клуба в момент, когато интересът към завръщането на „Армията“ е огромен.

Иван Велчев: Явно правим някаква тайна завера

Кюстендилеца коментира публикацията на „Червени сърца“, като не скри недоволството си от поведението на клубното ръководство.

„Добре, че си ти да успокоиш хората, явно от ЦСКА не смятат за нужно да кажат каквото и да било, явно правим някаква тайна завера, а не откриваме стадион“, написа Велчев.

Реакцията му идва в ключов момент за „червените“. „Българска армия“ е съвсем близо до завършването си, а очакванията на привържениците вече са насочени към конкретната дата за първия мач на ЦСКА в Борисовата градина.

ЦСКА обяви Акт 16, но процедурите не приключиха

На 9 септември ЦСКА съобщи, че „Българска армия“ е получил Акт 16. Тогава от клуба заявиха и намерението си отборът да започне да играе на обновеното съоръжение след паузата за националните отбори. Като желана дата за първия двубой беше посочен 15 октомври, когато „червените“ трябва да приемат Монако в Лигата на конференциите.

Завръщането обаче не зависи единствено от приключването на строителните дейности. След процедурата по Акт 16 остават административни стъпки, свързани с разрешението за ползване и фактическото предоставяне на съоръжението на клуба.

Директорът на ЦСКА Михаил Александров също предупреди след новината за Акт 16, че не бива да се прибързва с категорична дата. По думите му има и други процедури, които трябва да бъдат изпълнени, а клубът прави необходимото за възможно най-бързо завръщане както за мачовете от първенството, така и за европейските двубои.

Кога ЦСКА ще се завърне у дома?

Именно липсата на окончателен отговор на този въпрос очевидно стои в основата на реакцията на Иван Велчев.

За привържениците реконструкцията на „Българска армия“ е една от най-значимите теми около клуба през последните години. Сега, когато строителството е на финалната права, вниманието постепенно се измества от самото изграждане на стадиона към процедурите и точната дата за завръщането на отбора.

Планът за първи официален мач срещу Монако на 15 октомври остава на дневен ред, но към момента клубът не е обявил окончателно, че именно тогава новата „Българска армия“ ще отвори врати за официален двубой.