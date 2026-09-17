Разкриха думите на Христо Янев преди оставката

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев разказа за последния си разговор с Христо Янев, преди треньорът да обяви, че напуска клуба. Илиев се е опитал да го разубеди, но Янев е бил категоричен.

В подкаста на „Господари на ефира“ Илиев заяви, че Янев е съобщил решението си малко преди пресконференцията за Суперкупата, на която го обяви публично. Последният му мач начело на „червените“ завърши с победа с 4:2 над Левски и спечелен трофей.

„Повярвай ми, това е за доброто на ЦСКА“

„Поне аз си спомням, че говорихме и му казах да помисли. Това, което беше категорично от негова страна: „Вальо, повярвай ми, това е за доброто на ЦСКА”, разказа Илиев.

Спортният директор подчерта, че оставката е изненадала всички в клуба и че никой не е настоявал Янев да си тръгне.

„В интерес на истината го научихме точно преди да отиде на пресконференцията. Никой по никакъв начин не е карал Ицо Янев да напуска клуба. Имал е винаги нашата подкрепа и я има и към днешна дата. Така че изненадата е била за всички в клуба“, заяви той.

Илиев отхвърли и спекулациите, че се е намесвал в работата на треньорите или е определял тактиката на отбора. По думите му поддържа добри отношения както с Янев, така и с Даниел Моралес, но не би си позволил да иззема функциите на старши треньора.

Попитан за думите на Янев относно хора, които „уж са от ЦСКА, но всъщност не са от ЦСКА“, Илиев отговори: „Това със сигурност е въпрос не към мен, а към този, който го е казал.“

ЦСКА преговаря с кандидати за нов треньор

Илиев потвърди, че клубът е свел избора на нов наставник до няколко имена и води преговори. Според него бъдещият треньор трябва да бъде „шампион с манталитет на шампион“ и да приема, че в ЦСКА всяко класиране извън първото място е провал.

Спортният директор засегна и съдийските решения, които според него често са в ущърб на отбора.

„Не ми е фокусът в съдийските грешки, а това, че те винаги са в наш ущърб или поне 90% от тях. И това вече става неприятно. Не е окей. Не мисля, че ЦСКА заслужава такова отношение“, каза Илиев.

Той призна, че очаква и „удари под кръста“ в битката за първото място, но посочи, че целта пред отбора е ясна: „Единствената мисъл в момента е шампионска титла в съблекалнята. Фокусът е изцяло в това ЦСКА в края на сезона да е първи.“