БФС взе много спорно решение за Левски

Апелативната комисия към БФС смекчи наказанието на Левски, което Дисциплинарната комисия наложи след дербито за Суперкупата на България.

Първоначално Дисциплинарната комисия наложи на Левски наказание от затваряне на Сектор "А" за следващото домакинство на "сините".

Причината бе, че по време на двубоя за Суперкупата на България, хвърлена от Сектор "А" бутилка уцели в главата пресаташета на ЦСКА Виктор Игнатов.

Първоначално Левски трябваше да играе пред празен Сектор "А" срещу Лудогорец, но тъй като този двубой бе отложен, то следващото "синьо" домакинство се явява именно Вечното дерби.

Апелативната комисия взе решение да затвори само частично сектора или четири блока от него, мотивирайки решение си с факта, че наказанието ще бъде изтърпяно на стадион "Васил Левски".