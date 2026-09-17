България с невероятен рекорд на Евроволей

Българската публика постави грандиозен рекорд за посещаемост на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година. Официалните данни отчетоха присъствието на феноменалните 13 186 зрители за мача с Полша.

Тази невероятна цифра превръща двубоя в най-посетеното волейболно събитие на Стария континент за годината.

Досегашното върхово постижение на тазгодишния шампионат принадлежеше на домакините от Финландия, където местната зала беше събрала 12 300 фенове. Българската публика обаче демонстрира невиждана страст и вдигна летвата много по-високо.