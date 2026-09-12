Големият волейбол пренарежда трафика в София - ето къде и кога
Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
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Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
Победихме много трудно Беларус с 3:1 гейма
"Плавите" обърнаха на финала Словения с 3:1 в Париж, България завърши на 11-о място
Бронзът е по-сладък от среброто, обяви селекционерът на малките национали
България отстъпи на Франция с 1:3 гейма във финала
Мен ме устройва всеки съперник обяви новият селекционер на волейболистите
1500 зрители си спестиха болката, финландци твърдо зад нашите Българският волейболен отбор отново остана без медали, след като националният ни отбор...
Франция спечели купата на Европейското първенство по волейбол за мъже 2015 след победа с 3:0 (25, 19, 29:27, 29:27) над Словения. Финалът се игра пред...
Полуфиналът на Европейското първенство по волейбол за мъже България – Франция ще се играе в събота от 20,45 часа в зала "Арена Армеец" в София. По пре...
Медиите в Италия отсвириха европейското първенство по волейбол, който се провежда у нас и на Апенините. Най-големият вестник в страната и един от най-...
Поради изключителния интерес към 1/4-финала на България на Европейското първенство по волейбол за мъже и невъзможността на „Арена Армеец" да побере де...
Родните феновете изкупиха билетите и за полуфиналите Страховита армия от 3000 поляци ще се изсипе в София за четвъртфиналите от Европейското по волей...
България излиза срещу Холандия в решителна битка за първото място в Група А на Европейското първенство по волейбол за мъже. Двубоят е тази вечер (11...