Винисиус и Мбапе сътвориха страшен скандал

Звездите на Реал Мадрид Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор се озоваха в центъра на голям политически и обществен дебат в Испания относно миграцията и отношенията с Мароко, съобщава АП. Причината е решението на двамата да скрият част от надписа на тениските си в подкрепа на Сеута - испанският град, разположен на северноафриканското крайбрежие. Играчите на Реал Мадрид и Елче трябваше да излязат с такива фланелки преди мача от Ла Лига във вторник.

Мбапе, Винисиус и Ибрахима Конате облякоха фланелките, но ги носеха навити до гърдите, така че част от надписите да останат скрити. След това те ги свалиха, преди да се поздравят с играчите на Елче. Футболистите не коментираха жеста си, но предизвикаха много коментари, като част от хората твърдят, че са проявили солидарност с мигрантите, но други смятат, че не са подкрепили испанските граждани в Сеута.

Журналистът от вестник "Ел Еспаньол" Хорхе Калабрес нападна футболистите, защото смята, че те играят в Реал Мадрид и подкрепата за Сеута не е политически или религиозен въпрос, за който те имат право на избор. Коментаторът Сантяго Сегурола е на обратното мнение. "Бизнесмените, които стоят зад това, са идиоти. Те са прекалили и поставиха играчите в неудобно положение, принуждавайки ги да заемат позиция" написа той.

Винисиус е свикнал да бъде в центъра на обществените дебати, като покрай името му винаги се говори за расизма във футбола.

Майката на Мбапе е от алжирски произход, а баща му емигрира във Франция от Камерун, като нападателят е роден в Париж.

Футболистите на мача между Виляреал и Бетис също носиха същите фланелки преди мача си. Мароканският нападател на Бетис Абде Азелзузи бе критикуват остро от марокански фенове за фланелката в подкрепа на Сеута.