Дерби у нас, много футбол в Европа ПРОГРАМАТА

Diema Sport 3
13:00 Джеонбук - Кашива Рейсол, Елитна Шампионска лига на Азия
15:15 Порт - Висел Кобе, Елитна Шампионска лига на Азия
22:00 Ковънтри - Астън Вила, Карабао къп
Nova Sport
13:00 ФК Сеул - Персиб Бандунг, Шампионска лига на Азия 2
15:15 Виетел - Мелбърн Виктори, Шампионска лига на Азия 2
19:00 Ал Нахда - Ал Таавун, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Ал Райан - Ал Файсали, Шампионска лига на Азия 2
Diema Sport
19:00 Локомотив София - ЦСКА, efbet Лига
21:45 Евертън - Уулвърхемптън, Карабао къп
MAX Sport 3
19:45 Арарат-Армения - Спарта Прага, Лига Европа
22:00 Съндърланд - АЗ Алкмаар, Лига Европа
RING
19:45 Омония - Селта, Лига Европа
22:00 Андерлехт - Лион, Лига Европа
MAX Sport 4
20:00 Атлетико Мадрид - Осасуна, Ла Лига
22:30 Барселона - Сантандер, Ла Лига
01:00 Лига де Кито - Палмейрас, Копа Либертадорес
Diema Sport 2
22:00 Манчестър Юнайтед - Брайтън, Карабао къп
MAX Sport 2
22:00 Олимпиакос - Ягелония, Лига Европа
bTV Action
22:00 Милан - Бенфика, Лига Европа