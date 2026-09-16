Спорт

Дерби у нас, много футбол в Европа ПРОГРАМАТА

ЦСКА гостува в отложен мач на Локомвотив Сф

Дерби у нас, много футбол в Европа ПРОГРАМАТА
16 сеп 26 | 14:55
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Влади Кирилов

Diema Sport 3

13:00 Джеонбук - Кашива Рейсол, Елитна Шампионска лига на Азия

15:15 Порт - Висел Кобе, Елитна Шампионска лига на Азия

22:00 Ковънтри - Астън Вила, Карабао къп

Nova Sport

13:00 ФК Сеул - Персиб Бандунг, Шампионска лига на Азия 2

15:15 Виетел - Мелбърн Виктори, Шампионска лига на Азия 2

19:00 Ал Нахда - Ал Таавун, Шампионска лига на Азия 2

21:15 Ал Райан - Ал Файсали, Шампионска лига на Азия 2

Diema Sport

19:00 Локомотив София - ЦСКА, efbet Лига

21:45 Евертън - Уулвърхемптън, Карабао къп

MAX Sport 3

19:45 Арарат-Армения - Спарта Прага, Лига Европа

22:00 Съндърланд - АЗ Алкмаар, Лига Европа

RING

19:45 Омония - Селта, Лига Европа

22:00 Андерлехт - Лион, Лига Европа

MAX Sport 4

20:00 Атлетико Мадрид - Осасуна, Ла Лига

22:30 Барселона - Сантандер, Ла Лига

01:00 Лига де Кито - Палмейрас, Копа Либертадорес

Diema Sport 2

22:00 Манчестър Юнайтед - Брайтън, Карабао къп

MAX Sport 2

22:00 Олимпиакос - Ягелония, Лига Европа

bTV Action

22:00 Милан - Бенфика, Лига Европа

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Автор Влади Кирилов

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