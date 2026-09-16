Любо Пенев застава пред червената публика тази вечер

Тази вечер от 19 часа ЦСКА гостува на Локомотив Сф в отложен мач от Ефбет Лига. За червените срещата е много важна с оглед преследването на на Левски на върха в класирането. От своя страна пък домакините още нямат победа през новия сезон.

Още при назначението на Любо Пенев в „Надежда“ бе ясно, че мачът с ЦСКА ще носи огромен емоционален заряд. Съперниците на Локомотив показват огромно уважение към легендата на българския футбол, включително и агитката на Левски, която разчувства славния нападател, скандирайки мощно името му.

С най-голямо вълнение обаче се чака двубоят Локо Сф – ЦСКА, или просто мачът на Любо Пенев. Любимият клуб, подал ръка и оказал най-ценната подкрепа в критичния момент, този път ще бъде съперник на Ел Голеадор, но по най-сладкия възможен начин – на зеления терен.

Очакванията са Пенев да застане тази вечер край тъчлинията, за да получи голямата любов на червената публика, след като пропусна последните два мача на Локо заради вирус.

Имунитетът на треньора е слаб и той не бива да предприема никакви излишни рискове. Но е твърдо решен лично да благодари на любимия ЦСКА за всичко, сторено през последните десет месеца. Някои мачове са много повече от резултата на таблото. И днешният е един от тях!