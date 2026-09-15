Двама се борят за треньорския пост в ЦСКА

Ръководството на ЦСКА си е поставило за цел отвореният треньорски въпрос да бъде разрешен най-късно до събота, научи „Тема Спорт“. Намерението на отговорните фактори в Борисовата градина е новият наставник да бъде на трибуните на „Лаута“ за гостуването на Локо Пд в неделя от 17:45 часа. Временният треньор Даниел Моралес със сигурност ще изведе тима в утрешната визита на Локо Сф, а на 99% ще е начело и срещу смърфовете. Бразилецът тръгна силно на поста с убедителна победа с 4:1 над Арда.

ЦСКА е свел до двама кандидати разговорите за наследник на Христо Янев – беларусина Алексей Шпилевски и испански специалист с опит на високо ниво. 38-годишният Шпилевски е шампион на Казахстан с Кайрат и Кипър с Арис Лимасол. Привърженик е на високата преса, бързите преходи и атакуващия футбол. Има и доста неуспешни периоди в германския Ергцебирге Ауе и руския Пари Нижни Новгород, който води до 27 април т.г.

Роден е в Минск, но израства и се оформя като треньор в Германия. Контузия прекратява рано кариерата му на футболист, а първите му стъпки край тъчлинията са в школите на Щутгарт и РБ Лайпциг. През 2020 г. извежда Кайрат до първа титла на Казахстан от 16 години, а през 2023 г. прави Арис шампион на Кипър за първи път в историята му. С тима от Лимасол печели и Суперкупата и достига групите на Лига Европа.

Спортният директор Валентин Илиев още в събота вечер обяви, че ЦСКА е в напреднали преговори за нов старши треньор, но след това уточни, че става въпрос за комуникация между две страни и няма гаранция кога всичко ще бъде финализирано. „Надяваме се да е в най-кратки срокове“, обяви той.