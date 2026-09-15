Мачовете в ефира днес ПРОГРАМАТА

Diema Sport 3
13:00 Кашима Антлърс - Нюкасъл Джетс, Елитна Шампионска лига на Азия
15:15 Джохор - Бурирам Юнайтед, Елитна Шампионска лига на Азия
19:00 Ал Аин - Ал Насър, Елитна Шампионска лига на Азия
22:00 Ипсуич – Арсенал, Карабао къп
Nova Sport
13:00 Гамба Осака - Конг Ан Ханой, Елитна Шампионска лига на Азия
16:45 Аркадаг – Ал-Мухарак, Шампионска лига на Азия 2
21:45 Уест Хем – Фулъм, Карабао къп
Diema Sport
18:30 Локомотив Горна Оряховица – Несебър, Mr. Bit Втора лига
22:00 Рединг – Брентфорд, Карабао къп
MAX Sport 3
19:00 Дженоа – Сюдтирол, Купа на Италия
22:00 Фиорентина – Пиза, Купа на Италия
MAX Sport 4
20:00 Райо Валекано – Еспаньол, Ла Лига
22:30 Елче - Реал Мадрид, Ла Лига
01:00 Платенсе – Флуминензе, Копа Либертадорес
03:30 Сао Пауло - Бока Хуниорс, Копа Судамерикана
Diema Sport 2
22:00 Ливърпул – Тотнъм, Карабао къп