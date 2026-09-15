Спорт

Мачовете в ефира днес ПРОГРАМАТА

Футбол у нас, в Англия и Испания

Мачовете в ефира днес ПРОГРАМАТА
15 сеп 26 | 14:25
42
Влади Кирилов

Diema Sport 3

13:00 Кашима Антлърс - Нюкасъл Джетс, Елитна Шампионска лига на Азия

15:15 Джохор - Бурирам Юнайтед, Елитна Шампионска лига на Азия

19:00 Ал Аин - Ал Насър, Елитна Шампионска лига на Азия

22:00 Ипсуич – Арсенал, Карабао къп

Nova Sport

13:00 Гамба Осака - Конг Ан Ханой, Елитна Шампионска лига на Азия

16:45 Аркадаг – Ал-Мухарак, Шампионска лига на Азия 2

21:45 Уест Хем – Фулъм, Карабао къп

Diema Sport

18:30 Локомотив Горна Оряховица – Несебър, Mr. Bit Втора лига

22:00 Рединг – Брентфорд, Карабао къп

MAX Sport 3

19:00 Дженоа – Сюдтирол, Купа на Италия

22:00 Фиорентина – Пиза, Купа на Италия

MAX Sport 4

20:00 Райо Валекано – Еспаньол, Ла Лига

22:30 Елче - Реал Мадрид, Ла Лига

01:00 Платенсе – Флуминензе, Копа Либертадорес

03:30 Сао Пауло - Бока Хуниорс, Копа Судамерикана

Diema Sport 2

22:00 Ливърпул – Тотнъм, Карабао къп

Тагове:
Автор Влади Кирилов

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай