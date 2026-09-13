Левски се спъна, но остава на върха

Шампионът Левски допусна първа грешна стъпка от началото на сезона в Първа лига. „Сините“ завършиха 0:0 при гостуването си на Ботев (Враца) в сблъсък от 9-ия кръг и сложиха край на впечатляващия си марш от осем поредни победи.

На стадион „Христо Ботев“ феновете видяха двуостър мач с положения и пред двете врати, но в герои за своите тимове се превърнаха стражите Марин Орлинов и Светослав Вуцов. Домакините имаха своя голям момент през първото полувреме, когато Хуан Переа прати топката в мрежата на столичани, но попадението бе маркирано с флаг за засада.

В крайна сметка нито един от двата състава не успя да намери пролука в съперниковата защита. Така за втора поредна година гостуването във Враца се оказва истински кошмар за „сините“, които отново си тръгват с равенство 0:0 от този терен.

Въпреки изпуснатите две точки, шампионите продължават да командват парада в първенството. Левски остава едноличен лидер в класирането с актив от 25 точки - с 5 повече пред преследвачите ЦСКА и Лудогорец, които обаче са с мач по-малко. За Ботев (Враца) ценната точка ги изкачва до 9-ата позиция с общо 8 пункта.