Веласкес готви рокади. Решението за Вуцов

Хулио Веласкес подготвя поредни промени в състава на Левски за гостуването на Ботев Враца. Испанският специалист обаче няма намерение да сменя Светослав Вуцов и се очаква националът отново да застане под рамката.

Вратарят не се представи на обичайното си ниво в двубоя за Суперкупата срещу ЦСКА, но треньорският щаб продължава да му гласува доверие. На „Герена“ се надяват силно представяне и евентуална суха мрежа във Враца да му помогнат да си върне увереността, пише gol.bg.

Веласкес ще направи промени пред Вуцов. Добрата новина за „сините“ е, че след срещата с ЦСКА няма нови контузени футболисти. Наставникът обаче няма да може да разчита на капитана Кристиан Димитров, който получи червен картон и е наказан.

Това отваря вратата за дебют на Петко Христов. Последното попълнение на Левски е продукт на школата на клуба, но досега не е записвал официален мач за първия отбор.

Очакванията са Христов да си партнира с Кристиан Макун в центъра на отбраната. Хевертон и Майкон пък трябва да заемат позициите по двата фланга на защитата.

Асен Митков се очаква да получи титулярно място в средата на терена, с което Левски ще изпълни изискването за български футболист до 23 години.

До него трябва да започне Марко Груич, докато Сержиньо ще има по-офанзивна роля зад нападателя.

Веласкес планира промени и в предни позиции. Давид Кусо се очаква да действа по десния фланг, а Евертон – отляво. Хуан Переа ще води атаката на „сините“.

Ротациите са свързани и с натоварената програма на Левски. Само няколко дни след визитата във Враца столичани ще се изправят пред далеч по-сериозно европейско изпитание.

На 17 септември „сините“ приемат Залцбург в първия кръг от същинската фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19:45 часа, което принуждава Веласкес да разпредели внимателно минутите на футболистите си преди европейската среща.