Рибакина сломи Сабаленка и покори върха на света

Елена Рибакина вече е кралицата на Ню Йорк и новият №1 в женския тенис. Представляващата Казахстан 27-годишна тенисистка победи Арина Сабаленка с 6:4, 5:7, 6:2 в драматичния финал на US Open и спечели третата титла от Големия шлем в кариерата си. След „Уимбълдън“ през 2022 г. и Откритото първенство на Австралия през януари тази година Рибакина добави и трофея от „Флашинг Медоус“, а от понеделник официално ще оглави световната ранглиста.

Рибакина удари първа и не трепна

Финалът започна по мечтания за Рибакина начин. Тя играеше почти безгрешно, диктуваше темпото от основната линия и принуждаваше Сабаленка непрекъснато да рискува. Пробивът за 3:2 се оказа достатъчен, за да вземе първия сет с 6:4, като до самия му край запази хладнокръвие и не даде шанс на съперничката си да се върне.

Историята също беше на нейна страна - Рибакина не беше губила мач в Ню Йорк, след като е спечелила първата част. Срещу нея обаче стоеше двукратната действаща шампионка Сабаленка, която преследваше трета поредна титла на US Open и нямаше намерение да предава трона без бой.

Сабаленка отвърна и запали финала

Вторият сет промени всичко. Рибакина започна да допуска повече грешки, докато Сабаленка вдигна агресията и постепенно наложи своята мощ. Беларуската звезда издържа на напрежението и в края на частта стигна до решаващ пробив, с който изравни след 7:5.

Точно тогава финалът се превърна в истинска битка на нерви. Сабаленка изглеждаше получила психологическото предимство, а Рибакина трябваше да преглътне изпуснатата възможност и да започне почти от нулата. Вместо да се пречупи обаче бъдещата №1 в света излезе за третия сет още по-спокойна и още по-решителна.

Решаващият сет се превърна в демонстрация

Рибакина бързо обърна посоката на мача. Тя се възползва от грешките на Сабаленка, направи два пробива и постепенно превърна решаващата част в демонстрация на спокойствие и контрол. При 6:2 всичко приключи по възможно най-подходящия начин - с нейния 12-и ас в мача. Ройтерс отбелязва, че успехът прекъсна серията на Сабаленка от 20 поредни победи на US Open и не й позволи да спечели трета последователна титла в Ню Йорк.

За Рибакина това беше повече от още един голям трофей. Тя пристигна в турнира след проблеми с глезена, премина през тежки битки по пътя към финала и завърши приказната седмица с победа над най-голямата си съперничка. Само два дни по-рано беше обърнала и Коко Гоф на полуфинала след загубен първи сет.

От Австралия до Ню Йорк - година на Рибакина

С титлата Рибакина стана едва третата тенисистка през XXI век, която печели в една и съща година Откритото първенство на Австралия и US Open. Преди нея това постигнаха Анжелик Кербер през 2016 г. и самата Сабаленка през 2024 г.

Особено символично е, че и двата големи трофея на твърда настилка през тази година дойдоха след финали срещу Сабаленка. Съперничеството между двете вече се превръща в една от големите истории на женския тенис, а Ню Йорк само добави нова глава към него.

„На път съм да се влюбя в Ню Йорк“

След последната точка обичайно сдържаната Рибакина не скри емоцията си. „Мачовете срещу Арина винаги са трудни. Взаимно ставаме по-добри сред такива двубои. Идвам тук от десет години и никога не бях печелила. Сега съм напът да се влюбя в Ню Йорк“, каза шампионката преди церемонията.

Тя вдигна трофея и получи чек за 5,5 млн. долара, но най-голямата награда идва в понеделник. Тогава името й официално ще застане на първото място в световната ранглиста - върхът, към който Рибакина вървеше постепенно и който вече подплати с титла от един от най-тежките турнири в света.

Сабаленка остана със сълзите и обещание

За Арина Сабаленка поражението беше жестоко. Тя има четири титли от Големия шлем, но вече и пет загубени финала, а този път изпусна възможността да направи нещо изключително - да спечели US Open за трета поредна година. След мача беларуската тенисистка трудно скри разочарованието си, но поздрави съперничката.

„Бих искала да играя по-добре, но предполагам, че това ще стане следващата година. Трудно е да контролираш емоциите си, когато губиш на финала, а искаш да спечелиш трета титла“, призна Сабаленка. Тя обеща да се върне по-силна, но тази вечер Ню Йорк принадлежеше на Рибакина.

След години, в които US Open отказваше да й се подчини, тя най-после го превзе. И го направи в най-подходящия момент - точно когато целият женски тенис трябваше да приеме една нова реалност. Елена Рибакина вече не преследва върха. Тя е на него.