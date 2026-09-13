Каляри хвърли бомбата в Бергамо и разтърси Серия А

Каляри поднесе една от големите изненади на четвъртия кръг в Серия А, след като превзе Бергамо и победи Аталанта с 2:1. Сардинците не се стреснаха нито от името на съперника, нито от изравняването преди почивката и нанесоха решаващия удар чрез Даниел Малдини. Победата изведе Каляри до 9 точки и го постави непосредствено зад лидера Лацио, докато Аталанта остана с 6 и записа второ поредно поражение в първенството.

Менди смълча Бергамо още в 19-ата минута

Каляри показа още от началото, че не е дошъл само да се защитава. В 19-ата минута Мишел Адопо изпрати топката в наказателното поле, а 19-годишният Пол Менди реагира най-бързо и я прати в мрежата след удар, който срещна напречната греда, преди да премине голлинията. Домакините отвърнаха малко преди почивката, когато Джанлука Скамака се възползва от ситуация след участие на Шарл Де Кетеларе и възстанови равенството за 1:1.

Аталанта изглеждаше готова да обърне мача след гола на бившия италиански национал, но Каляри не се разпадна. Напротив - гостите продължиха да търсят своите моменти и веднага след почивката Менди отново прати топката във вратата. Този път попадението беше отменено заради засада, но предупреждението към бергамаските беше повече от ясно.

Даниел Малдини застана на бялата точка

Решаващият момент дойде малко след час игра. Сеад Колашинац игра с ръка в наказателното поле, съдията посочи бялата точка, а Даниел Малдини пое отговорността. Синът на легендарния Паоло Малдини не трепна и превърна дузпата в гол за 2:1 - попадение, което в крайна сметка донесе трите точки на Каляри.

За сардинците това беше момент, който показа самочувствието на отбора в началото на новия сезон. Каляри не се прибра панически след втория гол, а издържа на натиска и защити резултата до последния съдийски сигнал. Победата е още по-впечатляваща, защото тимът спечели първите си две гостувания в един сезон на Серия А едва за трети път в историята си.

Аталанта отново остана с празни ръце

За бергамаските поражението е особено болезнено. Само седмица по-рано Аталанта изпусна аванс срещу Рома и загуби с 1:2 след два късни гола на „Олимпико“. Сега тимът отново остана без точки, този път пред собствената си публика, въпреки че успя да се върне в мача чрез Скамака.

Две последователни загуби вече оставят Аталанта на 6 точки и я отдалечават от челото. Каляри, обратно, се превръща в една от приятните изненади в началото на сезона - отборът има 9 точки и показа, че може да печели не само срещу преки съперници, но и на терена на един от най-силните италиански клубове.

Каляри вече е сред големите в таблицата

Начело в Серия А остава Лацио с 10 точки, а Рома, Интер и Каляри са само на точка зад лидера с по 9. Милан има 8, а Комо, Ювентус и Фрозиноне са с по 7 точки.

Но след тази вечер цифрите разказват само част от историята. Каляри влезе в Бергамо като аутсайдер и си тръгна като отбор, който вече никой няма право да подценява. А човекът, който сложи подписа си под сензацията, носи една от най-прочутите фамилии в италианския футбол - Даниел Малдини.