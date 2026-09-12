Ливърпул замръзна на „Анфийлд“, Челси изпусна новака Хъл

Ливърпул и Челси оставиха скъпи точки у дома в четвъртия кръг на английската Висша лига. Мърсисайдци не успяха да пробият Фулъм и завършиха 0:0 на „Анфийлд“, а лондончани стигнаха само до 2:2 срещу новака Хъл Сити. Ливърпул остана непобеден от началото на сезона, но изпусна възможността да запише четвърта поредна домакинска победа. Челси пък отново показа сериозни слабости в защита, които превърнаха ранен аванс в тежка битка поне за точката.

Фулъм оцеля на „Анфийлд“

Отборът на Андони Ираола изигра един от най-безцветните си мачове от началото на сезона. Ливърпул имаше своите моменти, но гостите от Лондон също създадоха достатъчно опасности, за да заслужат първата си точка в кампанията.

През първата част Виктор Муньос удари гредата за мърсисайдци, а в другата врата Гонсало Гарсия бе на сантиметри от гол. Ударът му по земя преодоля вратаря, но Жереми Жаке изчисти топката от голлинията и спаси Ливърпул.

След почивката и двамата вратари трябваше да се намесват решително. Ливърпул така и не намери необходимата острота, а организираният Фулъм издържа до последния сигнал. Равенството бе логичният край на двубой, в който нито един от двата отбора не направи достатъчно, за да заслужи трите точки. Фулъм действително измъкна първата си точка за сезона след силно организирана игра на „Анфийлд“.

Ливърпул остава непобеден, но губи позиции

След четири кръга мърсисайдци са без поражение, но активът им е само шест точки и те заемат шестото място. Нулевото равенство прекъсна серията от силни домакински резултати и показа, че новият Ливърпул все още търси постоянство в атаката.

За Фулъм точката има съвсем различна стойност. Лондончани бяха загубили първите си три срещи и пристигнаха на „Анфийлд“ под сериозно напрежение. Равенството срещу един от претендентите в първенството може да се окаже важен психологически тласък.

Челси започна отлично и после се разпадна

На „Стамфорд Бридж“ всичко започна прекрасно за Челси. Рекордното попълнение Морган Роджърс откри резултата още в седмата минута със силен удар с левия крак и продължи впечатляващото начало на кариерата си при „сините“. Той вече е участвал с гол или асистенция във всеки от първите четири шампионатни мача на отбора през сезона.

После обаче старата болест на Челси отново се показа - защитата. Мохамед Белуми наказа две тежки грешки само за шест минути. Алжирецът изравни в 28-ата, а в 34-ата минута отново намери мрежата и Хъл изведнъж се оказа напред с 2:1.

Палмър събуди Челси, Жоао Педро спаси точката

След почивката домакините хвърлиха повече сили в атака. Коул Палмър отново показа класата си и създаде ситуацията, от която Жоао Педро изравни в 66-ата минута. Бразилецът завърши мощно и върна Челси в мача.

„Сините“ натиснаха в последните минути, но победният гол така и не дойде. В добавеното време домакините имаха и сериозни претенции за дузпа за игра с ръка, но наказателен удар не бе отсъден.

Хъл издържа и взе още една ценна точка в силното си начало на сезона. Новакът вече има осем точки и се намира на третото място, докато Челси е четвърти със седем. Равенството отново насочи вниманието към отбраната на лондончани, която продължава да допуска твърде много положения и голове.

Другите резултати от кръга:

Кристъл Палас - Ипсуич - 2:3

Борнемут - Брентфорд - 2:2

Астън Вила - Нотингам Форест - 1:2