Болезнен удар за Никола Цолов в Мадрид

Болезнен край за Никола Цолов в спринта на Формула 2 в Мадрид. Българският лидер в световния шампионат отпадна в 15-ата от общо 23 обиколки, след като докосна предпазната стена със задната лява гума, завъртя се и остана извън състезанието. Най-тежкото бе, че инцидентът дойде точно когато Цолов водеше ожесточена битка със собствения си съотборник Ноел Леон за четвъртото място. Нулата в Мадрид позволи на основния му преследвач Рафаел Камара да се приближи още повече в генералното класиране.

Напрежението между двамата кипна

Цолов се движеше пети и очевидно имаше скорост да атакува четвъртата позиция, заемана от Леон. Мексиканецът обаче не отстъпваше и двамата пилоти на Кампос Рейсинг се оказаха в директна битка на пистата, въпреки че българинът води шампионата, а всяка точка в заключителната му фаза тежи двойно.

Напрежението се усети и по радиото. Цолов поиска съдействие от отбора, след като не успяваше да намери път покрай съотборника си. От бокса обаче не последва намеса, която да промени ситуацията. Българинът продължи да натиска, решен сам да намери начин да мине напред.

Секунди по-късно дойде кошмарът

Опитът да остане максимално близо до Леон доведе до фаталната грешка. В 15-ата обиколка Цолов закачи една от стените на уличната писта „Мадринг“ със задната лява гума. Болидът се завъртя и надеждите за нови точки приключиха на място.

Така една битка за четвъртата позиция се превърна за секунди в най-болезнения момент от уикенда за българина. Вместо да увеличи аванса си в шампионата, Цолов остана без точки и отвори вратата пред Камара.

Мията взе първата си победа

Победата в драматичния спринт отиде при японеца Ритомо Мията от Хайтек. Той потегли от първа редица и стигна до първия си успех за сезона. Втори завърши бразилецът Емерсон Фитипалди-младши, а третото място бе за нидерландеца Лорънс ван Хьопен.

Ноел Леон пресече финала четвърти. Над него обаче виси възможно наказание от пет секунди за напускане на пистата по време на битката за позиция с Цолов. Към момента на проверката в публикуваните от ФИА документи за кръга в Мадрид все още няма окончателно следсъстезателно решение по този случай.

Преднината на Цолов вече е крехка

Въпреки отпадането Никола Цолов остава начело в шампионата със 177 точки. Рафаел Камара вече е със 169, като при наказание на Леон и промяна в класирането може да достигне 170. Това би свило разликата между двамата само до седем точки.

Габриеле Мини остава трети със 147 точки. Италианецът също не успя да се възползва напълно от тежкия ден на Цолов, след като завърши едва девети и не добави точки към актива си.

Шансът за реванш идва бързо

За Цолов уикендът в Мадрид обаче далеч не е приключил. В квалификацията българинът записа пето време, като остана зад Мартиниус Стенсхорне единствено защото норвежецът постигна идентичната обиколка по-рано. Това поставя Цолов на пета стартова позиция за основното състезание - нов шанс да отвърне веднага на удара и да защити лидерството си.

След горчивия спринт задачата вече е пределно ясна - грешката трябва да остане зад гърба му. Битката за титлата се сгъсти опасно, а всяка следваща точка може да се окаже решаваща.