Наш именит треньор смая народа с обидите към играчите си

Илиан Илиев не спести тежките думи спрямо играчите на Черно море, които допуснаха Локомотив (София) да се върне от 0:2 до 2:2 на "Тича", при това с човек по-малко. Бившият национален селекционер бе доста краен, наричайки представянето на своите "пълно престъпление" и далеч не спря с това.

"Трудно е да се обясни това, което се случи. Още като видях червения картон казах на момчетата, че това не е добре. Знам мисленето на футболистите. Абсолютно престъпление от наша страна. За всичко, което се случва, съм виновен аз. Събираме някакви мъртъвци в съблекалнята и им даваме шанс", каза Илиев.

"Направих много компромиси с много неща. Като бумеранг това се връща към теб. В съблекалнята няма кой да поеме отговорност. Това е безотговорно отношение. Събираме хора, които нямат характери. Второто полувреме може само да рушиш и пак няма да пуснеш два гола. Аз съм виновен. Жалко за доброто първо полувреме, което изиграхме", добави още той.