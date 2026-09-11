Разкриха следващата роля на Янев в ЦСКА

Христо Янев няма да напуска ЦСКА, въпреки че вече няма да изпълнява функциите на старши треньор. Бившият наставник на „червените“ ще продължи работата си в клуба, като се очаква да се присъедини към скаутското звено и да заеме ръководна позиция в него, съобщава Dsport.bg.

Според информацията Янев може да оглави отдела, който има ключова роля при изграждането на състава. Неговите основни задачи ще бъдат свързани с наблюдението на потенциални нови попълнения, както и с участието в процеса по селекцията.

Очаква се бившият треньор да работи съвместно с главния скаут на ЦСКА Методи Томанов. В клуба оценяват високо езиковите умения на Янев, както и неговия подход в общуването и способността му да изгражда контакт с футболисти.

На този етап от „Армията“ все още не са посочили кога официално ще бъде представена новата му длъжност. В четвъртък ЦСКА обяви, че Янев е решил да се оттегли от треньорския пост, но междувременно е получил предложение да остане част от клуба в различна роля.

Последният двубой на Янев начело на ЦСКА завърши по възможно най-добрия начин. „Червените“ спечелиха Суперкупата на България след впечатляващ успех с 4:2 над шампиона Левски.