Наказание поставя Левски в лоша ситуация

Левски ще трябва да затвори сектор "А" за следващото си домакинство. Това реши Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след вчерашния двубой за Суперкупа на България, загубен от "сините" с 2:4 срещу ЦСКА.

След края на финала се случи опасен инцидент с пресаташето на армейците Виктор Игнатов - стъклена бутилка, хвърлена от сектор "А", удари в главата бившия спортен журналист.

Клубът от "Герена" беше санкциониран и парично. Интересно е, че следващият домакински мач на "сините" е срещу Лудогорец. Ако двубоят бъде отложен, идва домакинството срещу ЦСКА.