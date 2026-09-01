Левски обяви новия спонсор и реши за Сираков

Левски официално обяви новия генерален спонсор. Както е известно, на 28 август приключи договорът на клуба с букмейкърската компания Palms Bet. Сътрудничеството между двете страни продължи 5 години.

Новият спомоществувател на сините ще бъде фирма от същия бранш – „8888“. Тя ще налива в клуба два пъти повече средства от предишния голям рекламодател, като над 700 000 на месец ще влизат в касата на клуба.

В Левски тепърва предстоят големи промени, като предстои новият собственик Атанас Бостанджиев да представи управленски екип. Това ще се случи по време на Общото събрание.

Сбирката на акционерите е насрочена за 14 септември. На нея ще бъдат разпуснати с незабавен ефект сегашните Надзорен и Управителен съвет, като ще се премине към едностепенна форма на ръководене.

Ще бъде избран Съвет на директорите, който ще бъде от петима души. Мандатът им ще е за по 3 години. Наред с това ще бъде съставена и спортно-техническа комисия, а Наско Сираков ще стане почетен президент.