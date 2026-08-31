Волейболистките ни паднаха. Тръгват си от "Евроволей"

Волейболистките от националния отбор на България загубиха 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 (18:25, 13:25, 13:25) в Бърно (Чехия) за 67 минути.

Селекционерът Марчело Абонданца започна със стартов състав: Лора Славчева, Ива Дудова, Александра Миланова, Цветелина Илиева, Елена Коларова, Мария Кривошийска и либерото Мила Пашкулева. Като резерви в хода на срещата се включиха Жана Тодорова, Боряна Ангелова, Моника Кръстева, Микаела Стоянова, Кая Николова и Маргарита Гунчева.

Волейболистките на България поведоха с 8:7 в началото на двубоя. Италия поведе с 14:11 след ас на Паула Егону, която би сервис с отскок. Паола Егону атакува в аут и 13:14. Блокада спря атака на Ива Дудова - 13:15. Атака на Александра Миланова и 14:15. Екатерина Антропова атакува над блокадата и Италия дръпна с 19:14. Александра Миланова атакува технично за 16:19. Паола Егону атакува в аут - 17:19. Хулио Веласко взе прекъсване за Италия.

Паола Егону атакува по диагонала от зона 2 - 20:17. Блокада на Екатерина Антропова - 17:22. Ива Дудова атакува мощно за 18:22. Блокаут на Мириам Сила и "адзурите" стигнаха до геймбол при 24:18. Ас на Екатерина Антропова и Италия спечели първата част с 25:18.

Атака на Елена Коларова в центъра и 4:5 в началото на втората част. Атака на Екатерина Антропова и Италия поведе с 9:5. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Атака на Екатерина Антопова по правата закачи линията за 13:6. Ас на Мария Кривошийска 9:16. Паола Егону отигра бърза атака за 17:9. Паола Егону атакува технично по блокадата и Италия поведе с 10 точки при 19:9. Атака на Мириам Сила направи резултата 22:12. Мощна атака на Екатерина Анторопова и 25:13 за Италия във втората част.

Третата част стартира равностойно до 2:2. Ива Дудова атакува в аут и 2:4. Атака на Мириам Сила даде аванс от 5 точки на Италия при 8:3. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Контраатака на Александра Миланова и 7:13. Мария Кривошийска атакува в центъра за 9:14. Мощна атака на Александра Миланова направи резултата 10:14. Хулио Веласко взе прекъсване за Италия. Последваха 3 поредни точки за "адзурите" и 17:10. Марчело Абонданца взе второ прекъсване за България в третата част. Екатерина Антропова атакува за 18:10. Блокада на Сара Фаар - 23:12. Моника Кръстева атакува за 13:24. Сара Фаар атакува безкомпромисно в центъра и Италия спечели третата част с 25:13 и мача с 3:0 гейма.

Най-резултатна за България стана Александра Миланова с 12 точки.

Ива Дудова добави още 6 точки.

Екатерина Антропова се отличи с 18 точки в полза на "адзурите".

Италия ще играе срещу Чехия или Швеция на 1/4-финалите на Евро 2026.

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 0:3 (18:25, 13:25, 13:25)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Ива Дуoова 6, Александра Миланова 12, Цветелина Илиева 2, Елена Коларова 2, Мария Кривошийска 5 - Мила Пашкулева-либеро (Жана Тодорова-либеро, Моника Кръстева 1, Маргарита Гунчева, Микаела Стоянова 1, Кая Николова 1, Емилета Рачева)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ИТАЛИЯ: Алисия Оро 4, Паула Егону 14, Мириам Сила 7, Екатерина Антропова 18, Сара Фаар 8, Анна Данези 4 - Елеонора Фресино-либеро (Илария Спирито, Карлота Камби 1, Мерит Адигве 5)

Старши треньор: ХУЛИО ВЕЛАСКО