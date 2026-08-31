Ясно е кога Левски и ЦСКА играят за Суперкупата

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че мачът за Суперкупа на България между ПФК Левски и ПФК ЦСКА ще се проведе на 9 септември (сряда) от 18:30 часа на Национален стадион „Васил Левски“ в София.

Билетите за срещата ще бъдат пуснати в продажба в сряда (2 септември) в 10:00 часа.

Символичен домакин на срещата е ПФК Левски София. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

Сектор А и Сектор Б

Привържениците на ПФК ЦСКА София ще заемат:

Сектор В и Сектор Г

Буферни зони на стадиона ще бъдат „Лъвчетата“ на сектор Б (блокове 25, 26 и 27) и „Лъвчетата“ на сектор Г (блокове 43, 44 и 45).

Последни в продажба ще бъдат пуснати билети за блок 10 на Сектор А и блок 28 на Сектор В.

Цени на билетите



- Сектор А (ВИП) – 100 евро

- Сектор А (ложи 3, 4, 5, 6, 7) – 50 евро

- Сектори А и В – 30 евро

- Сектори Б и Г – 15 евро