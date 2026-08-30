Драма до последния дъх в Лион! Гол, отменени попадения и спасение в края

Олимпик Лион преживя още една болезнена вечер само три дни след отпадането от Шампионската лига. „Хлапетата“ стигнаха едва до 1:1 срещу Льо Авър у дома, като Лоис Опенда спаси точката в 87-ата минута, а в добавеното време ВАР спаси отбора и от поражение. За гостите това беше първа точка през сезона, докато Лион продължава да търси спокойствие след европейския удар срещу Фенербахче.

Лион натискаше, но вратата остана заключена

Домакините имаха повече от играта през първото полувреме и държаха Льо Авър под напрежение, но така и не намериха завършващия удар. След паузата натискът се засили и в 65-ата минута Корентен Толисо дори прати топката в мрежата. Радостта на стадиона обаче беше прекъсната - ВАР извика съдията Франсоа Летексие за преглед и попадението беше отменено заради засада и влияние върху вратаря.

Точно когато изглеждаше, че Лион е близо до пробива, ударът дойде от другата страна. В 74-ата минута Мбвана Али Самата се извиси в наказателното поле и с глава наказа домакините за 0:1. „Групама Стейдиъм“ притихна, а над отбора на Пауло Фонсека увисна опасността от второ тежко разочарование само за няколко дни.

Опенда отказа да приеме поражението

Лион хвърли всичко напред и в 87-ата минута най-после получи награда. След корнер топката беше отклонена на първата греда, стигна до Лоис Опенда на далечната и белгиецът реагира най-бързо - 1:1. Нападателят отново се превърна в човека, който държи Лион жив в трудния старт на сезона.

Изравняването обаче не беше краят. Във втората минута на добавеното време Льо Авър нанесе нов удар - Сота Накамура довкара отбита топка и гостите се втурнаха да празнуват сензационното 2:1. Само че този път ВАР обърна драмата в полза на Лион. При началото на атаката беше видяна игра с ръка и след преглед Летексие отмени попадението. Радостта се превърна в ярост в лагера на Льо Авър, а треньорът Дидие Дигар едва сдържаше гнева си край тъчлинията.

Три дни след Фенербахче раната още боли

Равенството идва в особено неприятен момент за Лион. Само три дни по-рано французите загубиха реванша срещу Фенербахче с 1:2 и отпаднаха в плейофите за основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в Истанбул беше завършила 1:1, но у дома Лион не успя да довърши започнатото и европейската мечта приключи още през август.

Срещу Льо Авър отборът трябваше да покаже реакция, но отново напусна терена разочарован. „Екип“ отбелязва, че съставът на Фонсека не е успял да се успокои след европейския провал, въпреки че този път поне избегна поражението. В края дори Малик Фофана беше близо до победен гол, но ударът му премина покрай вратата в осмата минута на добавеното време.

Първа точка за Льо Авър, нова тревога за Лион

Льо Авър взе първата си точка за сезона след поражението с 0:1 от Монако в първия кръг. За Лион равенството оставя горчив вкус - един отменен гол в негова вреда, един отменен гол в негова полза и спасение едва три минути преди края на редовното време.

Мачове от втория кръг на френската Лига 1:

Страсбург - Ланс - 2:1

Оксер - Анже - 1:3

Брест - Тулуза - 2:2

Лориен - Троа - 1:2

Лион - Льо Авър - 1:1

неделя:

ФК Париж - Ница

Рен - Льо Ман

Монако - Олимпик Марсилия

от петък:

Лил - Пари Сен Жермен - 2:2