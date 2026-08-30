Меси взриви Маями: Четири гола и историческо 7:1

Лионел Меси отново показа, че възрастта за него е просто число. На 39 години аржентинската легенда заби четири гола, добави асистенция и поведе Интер Маями към унищожително 7:1 над Монреал в Мейджър Лийг Сокър. Това беше най-голямата победа в историята на клуба, а след невероятната си вечер Меси вече е лидер при голмайсторите в първенството с 18 попадения през сезона.

Каземиро запали фитила, Меси взриви мача

Вечерта започна отлично за друго голямо име. Новото попълнение Каземиро откри резултата в 20-ата минута, след като засече с глава центриране на Теласко Сеговия от корнер и отбеляза първия си гол за Интер Маями. Монреал успя да отговори чрез Фабиан Херберс в 37-ата минута, но равенството оцеля само три минути.

Тогава започна шоуто на Меси. Аржентинецът застана зад пряк свободен удар и изпрати топката в мрежата за 2:1. Това беше само началото на една от най-силните му вечери, откакто премина в американския футбол.

Трима защитници останаха зад него

В 52-ата минута Меси произведе момент, който напомни най-добрите му години в Барселона. Той пое топката, премина през трима футболисти на Монреал и завърши атаката за 3:1. Защитата на гостите просто не намери начин да спре аржентинеца, който всяка следваща минута изглеждаше все по-гладен за още.

Интер Маями продължи да натиска, а в 80-ата минута Меси се превърна и в асистент. Той изведе Луис Суарес с прецизен пас, а уругваецът не сгреши за 4:1. Това беше десетата асистенция на Меси в редовния сезон и поредният епизод от познатото партньорство между двамата бивши съотборници в Барселона.

Хеттрикът не му стигна

Само три минути след асистенцията Меси отново порази вратата на Монреал. Този път завърши атаката с техничен прехвърлящ удар и оформи своя хеттрик. Вместо да спре дотук, аржентинецът продължи да търси гола до последните секунди.

Междувременно 89-ата минута донесе специален момент и за Александър Шоу. Продуктът на академията на Интер Маями отбеляза първия си гол за мъжкия отбор и първото си попадение в МЛС, за да направи резултата 6:1.

В шестата минута на добавеното време дойде последният удар. Меси отново изпълни пряк свободен удар и за втори път през вечерта намери мрежата от статично положение. Така той оформи покера си и фиксира невероятното 7:1. Аржентинецът стана едва деветият футболист в историята на МЛС, отбелязал два гола от преки свободни удари в един мач.

Седми път в кариерата с четири гола

За Меси това беше седмият мач в професионалната му кариера, в който отбелязва поне четири попадения. Първият подобен спектакъл остава незабравим - на 6 април 2010 година, когато едва 23-годишният аржентинец унищожи Арсенал с четири гола при победата на Барселона с 4:1 в четвъртфиналите на Шампионската лига.

Шестнадесет години по-късно магията очевидно още е там. След четирите попадения срещу Монреал Меси вече има 18 гола и 10 асистенции през настоящия редовен сезон и излезе начело в надпреварата за „Златната обувка“ на МЛС, изпреварвайки Петар Муса от Далас.

Интер Маями най-после отпуши победата

Разгромът сложи край и на неприятна серия за отбора от Флорида. Интер Маями беше без победа в пет поредни мача във всички турнири, а последният му успех в първенството беше именно срещу Монреал на 26 юли. Сега обаче тимът не просто се върна към победите, а го направи по възможно най-шумния начин - със седем гола и рекордна разлика.

След успеха Интер Маями вече има 42 точки от 22 мача. Следващият двубой е домакинство на Атланта Юнайтед на 5 септември, а Меси ще влезе в него като лидер при голмайсторите в МЛС с 18 попадения.