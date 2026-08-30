Ювентус пречупи Парма след тежка битка

Ювентус трябваше да чака повече от час, но когато проби отбраната на Парма, го направи чрез двама футболисти, които започнаха вечерта от пейката. Нико Гонсалес и Теун Копмайнерс донесоха победата с 2:0 на „Алианц Стейдиъм“ и оставиха отбора на Лучано Спалети със стопроцентов актив след първите два кръга на Серия А. „Бианконерите“ вече имат шест точки и делят върха с Милан, а вратата им остава непокътната за втори пореден шампионатен мач.

Юве натискаше, но голът не идваше

Домакините поеха инициативата още от началото, но Парма се защитаваше организирано и дълго не позволяваше натискът да се превърне в гол. Най-близо до попадение през първото полувреме стигна Франсиско Консейсао, който след индивидуален пробив стреля ниско и разтърси гредата. По-късно португалецът направи още един отличен пробив по десния фланг, премина между защитници и подаде към Рандал Коло Муани, но французинът не намери целта.

Спалети изчака началото на второто полувреме и след това посегна към пейката. В 57-ата минута той пусна Нико Гонсалес и Керим Алайбегович, а аржентинецът практически веднага промени ритъма на срещата. Първо принуди вратаря Едоардо Корви да прави добро спасяване след воле от границата на наказателното поле, а пет минути след влизането си вече празнуваше.

Гонсалес удари гредата и после мрежата

В 62-ата минута Гонсалес стреля мощно от дистанция и топката срещна гредата. Тя обаче се върна обратно при него, аржентинецът не се поколеба и шутира отново, като този път рикошет в защитника Матео Троило остави Корви без шанс - 1:0. Именно резервата даде на Ювентус гола, който титулярите преследваха повече от час.

Парма отказа да се предаде и почти веднага отвърна опасно. Тогава на сцената излезе Гулиелмо Викарио, който направи две важни намеси в кратък период и запази преднината. В 85-ата минута той отново спря Давид Ромеро и не позволи на гостите да върнат драмата в мача.

Копмайнерс влезе и почти веднага сложи точката

Краят предложи още един блестящ ход от пейката на Спалети. Андреа Камбиазо получи травма и в 86-ата минута мястото му зае Теун Копмайнерс. Нидерландецът имаше нужда от малко повече от минута, за да реши окончателно двубоя.

В 88-ата минута Гонсалес отне топката от Мохамед Конате, Мануел Локатели продължи атаката и намери Копмайнерс, който с мощен нисък удар с левия крак прати топката зад Корви за 2:0. Според „Скай Спорт Италия“ между влизането му и попадението са минали само около 75 секунди.

Така и двата гола на Ювентус бяха дело на резерви, което превърна решенията на Спалети в централния момент на вечерта. Ройтерс отбелязва, че именно пейката е спасила „бианконерите“ след трудното първо полувреме, а Гонсалес е променил хода на срещата почти веднага след появата си.

Две победи, шест точки и нито един допуснат гол

Ювентус започна сезона с минимална победа над Фрозиноне, а успехът над Парма направи актива на тима шест точки от шест възможни. Съставът на Спалети е на върха заедно с Милан и все още няма допуснат гол в първенството.

В останалите срещи от втория кръг Фрозиноне поднесе голямата изненада и разгроми Фиорентина с 3:0 като гост точно в дните около честването на 100-годишнината на „виолетовите“. Удинезе надви Монца с 3:2, а Сасуоло се наложи над Торино с 2:1 след късен победен гол на Доменико Берарди.

Мачове от втория кръг на Серия А:

Фиорентина - Фрозиноне - 0:3

Монца - Удинезе - 2:3

Сасуоло - Торино - 2:1

Ювентус - Парма - 2:0

днес:

Наполи - Комо

Каляри - Интер

Лацио - Дженоа

понеделник:

Лече - Рома

Аталанта - Болоня

от петък:

Милан - Венеция - 2:0