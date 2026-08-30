Мъри разтърси Галатасарай, но Гьозтепе изпусна сензацията

Гьозтепе на Станимир Стоилов беше на крачка от голяма сензация срещу Галатасарай, но си тръгна от драматичния сблъсък без точка. Отборът от Измир поведе още в 16-ата минута и дълго държеше шампиона под напрежение, но в крайна сметка отстъпи с 2:3 в третия кръг на турската Суперлига. Тимът на Мъри остана само с една точка, макар да показа смел футбол и да преследва равенството до последно.

Гьозтепе удари пръв

Още от началото стана ясно, че Стоилов няма намерение да прибира отбора си назад. Гьозтепе атакуваше смело и наградата дойде в 16-ата минута, когато Андре Енрике намери великолепно Новатус Мироши и танзанийският халф остана сам срещу Джанкат Йълмаз. Мироши запази хладнокръвие и прати топката в мрежата за 0:1.

Голът разтърси домакините, но Галатасарай постепенно вдигна оборотите. В 33-ата минута Давинсон Санчес изравни след изпълнение на свободен удар, при което защитникът просто подложи тялото си и отклони топката във вратата. До почивката резултатът остана 1:1 и всичко беше отворено.

Галатасарай обърна след почивката

След паузата домакините натиснаха по-сериозно и в 55-ата минута Габриел Сара завърши атаката за 2:1. Натискът продължи, а малко по-късно Виктор Осимен беше безпощаден от дузпа и направи 3:1.

Нигерийската звезда продължи впечатляващия си старт на сезона. Това беше петото му попадение само в първите три срещи и още един знак колко трудно е противниците да го държат далеч от гола.

Гьозтепе отказа да се предаде

При 1:3 мнозина очакваха мачът да приключи, но отборът на Стоилов не се отказа. В 65-ата минута Жуан, който беше близо до трансфер в руското първенство, се оказа на точното място при добавка и върна надеждите на гостите - 3:2.

Последваха нови атаки на Гьозтепе и опит за натиск в търсене на изравняването. Галатасарай също не спря да атакува, а Осимен успя отново да прати топката в мрежата, но попадението му беше отменено заради засада. До края резултатът остана непроменен и гостите трябваше да приемат болезненото поражение.

Мъри остава само с една точка

След третия кръг Галатасарай и Генчлербирлиги са на върха със 7 точки. За Гьозтепе положението е далеч по-трудно - тимът от Измир има само една точка и заема 15-ото място.

Следващият шанс за първа победа идва на 7 септември, когато Гьозтепе ще приеме Газиантеп ФК пред собствена публика.