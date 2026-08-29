Турците предупредиха Салах за ЦСКА

Популярният турски журналист - Ертан Сюзгюн, коментира предстоящия мач между ЦСКА и Трабзонспор в основната фаза на Лига на конференциите.

Двубоят се очертава сред най-чаканите на родните участници в Европа, след като в България вероятно ще пристигнат бившите футболисти на Ливърпул и Манчестър Юнайтед - Мохамед Салах, Фабиньо и Андре Онана.

Освен в София, грандът от Трабзон ще има и гостуване във Финландия в основната фаза на Лига на конференциите.

Според Сюзгюн Трабзонспор ще вземе една от визитите, но очаква по-скоро само точка от мача в България.

"Запишете една точка срещу гостуването в София. Вероятно Трабзонспор ще вземе една победа от гостуванията във Финландия и София", сподели Сюзгюн, цитиран от БГНЕС.