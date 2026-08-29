Чудото! Норвегия с два отбора в Шампионска лига

Норвежкият Викинг елиминира Динамо Загреб и влезе за първи път в своята история в основната фаза на Шампионската лига. Сензацията на плейофния кръг стана факт след 3:1 в реванша в Ставангер, след като първата среща на "Максимир" в хърватската столица завърши 2:2.

Така след Бодьо Глимт, който разби нидерландския НЕК Ниймеген и влезе в основната схема още във вторник, и Викинг се класира там. Невероятно постижение за Норвегия - два от 36 тима сред най-добрите на континента. Фенербахче удари като гост Лион с 2:1 и също е в основната фаза, след като не е играл там почти две десетилетия.

С плейофните реванши в сряда вечер приключиха квалификациите в Шампионската лига и вече имаме всички 36 отбора, които ще играят в основната фаза на най-силния европейски турнир.

Ето ги тези, които стигнаха до основната фаза:

- Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Астън Вила (Англия)

- Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Виляреал, Бетис (Испания)

- Интер, Наполи, Рома, Комо (Италия)

- Байерн, Борусия Дортмунд, РБ Лайпциг, Щутгарт (Германия)

- ПСЖ, Ланс, Лил (Франция)

- ПСВ, Фейенорд (Нидерландия)

- Порто, Спортинг (Португалия)

- Бодьо Глимт и Викинг (Норвегия)

- Брюж (Белгия), Славия Прага (Чехия), Галатасарай и Фенербахче (Турция), Шахтьор (Украйна), Сабах (Азербайджан), ЛАСК (Австрия), АЕК (Гърция) и Слован (Словакия).

Единственото, за което можем да съжаляваме, е, че страни като Словакия и Азербайджан ще имат представител в турнира, а ние за десети пореден сезон сме без такъв.