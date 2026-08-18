Симеоне слага край на трансферните спекулации за Хулиан Алварес

Диего Симеоне заяви, че случаят е „определено приключен“, с това изказване на практика сложи край на слуховете около бъдещето на Хулиан Алварес в Атлетико Мадрид. Собствениците на клуба направиха категорични изявления за бъдещето на аржентинския нападател. Алварес все още не е в оптимална форма, затова той няма да участва в следващия мач на Атлетико. Симеоне изрази оптимизъм, че нападателят ще се възстанови през следващите дни и ще се доближи до пълна готовност. Треньорът подчерта, че „вече няма място за съмнение“ около бъдещето на Алварес в Мадрид заради твърдата позиция на собствениците по темата за трансфера.

Атлетико не отстъпва, докато Барселона продължава да следи Алварес

Атлетико Мадрид многократно заявява, че не иска да продава звездния си нападател, интересът на Барселона към Хулиан Алварес обаче продължава да подхранва спекулациите. Хил Марин, изпълнителен директор на Атлетико, вече атакува опитите на Барселона, спорид него каталунският отбор е проявил неуважение към Атлетико при опита да преговаря за аржентинския нападател. Според ръководството на Атлетико всеки евентуален преход би бил изключително труден, освен ако обстоятелствата не се променят значително. Бъдещето на аржентинеца може да остане една от основните трансферни теми около Барселона, особено ако каталунският клуб реши да засили интереса си. Атлетико е решен да задържи Алварес, докато Барселона продължава да бъде свързвана с нападателя.