Манчестър Сити са лъжци. Разкарайте ги от футбола

Истински трус е на път да пренапише историята на английския футбол. След като Манчестър Сити бе признат за виновен по 114 обвинения за финансови нарушения, редица футболисти от отборите, завършили на второ място през годините, официално си поискаха титлите от Висшата лига.

Състезатели, останали със сребърните медали в сезоните, в които „гражданите“ вдигаха трофея, обявиха претенциите си да бъдат признати за законните шампиони на Англия.

При евентуално служебно преразпределение Манчестър Юнайтед и Ливърпул биха добавили по цели 3 нови титли към витрините си, докато Арсенал ще се сдобие с 2 последователни трофея от последните две кампании.

Предстои да видим какви ще бъдат официалните санкции от страна на ръководните органи на английския футбол и дали историята на Острова ще бъде пренаписана.

Ако Английската футболна асоциация и Висшата лига вземат решение за отнемане на отличията на Манчестър Сити, разпределението на титлите за засегнатите 8 сезона ще изглежда по следния начин:

Сезон 2011/12: Манчестър Юнайтед

Сезон 2013/14: Ливърпул

Сезон 2017/18: Манчестър Юнайтед

Сезон 2018/19: Ливърпул

Сезон 2020/21: Манчестър Юнайтед

Сезон 2021/22: Ливърпул

Сезон 2022/23: Арсенал

Сезон 2023/24: Арсенал

Рой Кийн: От Манчестър Сити мамиха и сега трябва да си понесат последствията

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн и настоящ телевизионен коментатор в Англия отговори подобаващо на изявленията на Родри относно скандала, който цяла седмица витае около Манчестър Сити.

Настоящият полузащитник на Барселона коментира евентуалната санкция, пред която е изправен клубът. Той заяви, че вярва в невиността на "гражданите". Кийн обаче не бе съгласен и реши да отвърне на испанеца:

"Крайно време беше. Това се случва от много дълго време нсам. Разбира се, не съм съгласен с посланието на Родри. Това беше негово решение, клубът беше този, който избра да мами.

Каквото и да са спечелили през последните години, те заслужават да бъдат наказани.

Трудно е да се каже откъде да се започне и къде да се свърши с това. Те мамиха и бяха признати за виновни. Сега трябва да си понесат последствията. Шок е да бъдеш признат за виновен по 114 обвинения."

Случаят продължава да се разглежда, като Сити беше признат за виновен по 114 от 115-те обвинения, повдигнати срещу клуба. Причина за това е системно нарушаване на финансовите правила между 2009 и 2018 г.

Иън Райт: Клубът трябва да бъде наказан

Бившият нападател на Арсенал Иън Райт разкритикува Манчестър Сити след присъдата по делото им за финансови нередности и се съгласи с бившия халф на Манчестър Юнайтед Рой Кийн, който смята, че клубът трябва да бъде наказан.

В петък стана известно, че "гражданите" са признати за виновни по почти всички обвинения, свързани с нарушения на финансовите правила на Висшата лига - с изключение на едно.

"Не много добре. Връщайки се към думите на Родри, той говори за постиженията си. Преминали са през всичко това заедно и разбира се, това не може да им се отнеме.

Но те трябва да бъдат лишени от тези постижения. Трябва да бъдат наказани. Те преживяха тези прекрасни моменти заедно, но ако погледнете отборите, които се опитваха да ги настигнат, те играха честно.

Това е грешно. Какво загубихме от гледна точка на наследството на Ливърпул, Юрген Клоп и този отбор? Какво можеха да спечелят?

Рой е прав - Сити стигна до там несправедливо и това струваше много на другите. Играчите пропуснаха невероятни възможности. Радвам се, че най-накрая стигнахме до там", каза Райт.

И шефът на испанската Ла Лига скочи - разкриха грозната истина!

резидентът на испанската Ла Лига, Хавиер Тебас, реагира остро на новината, че Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 финансови нарушения.

В изявление в социалните мрежи той подчерта, че този случай за пореден път доказва необходимостта от строг икономически контрол, прозрачност и равни правила за всички във футбола. Клубът от Висшата лига все още очаква своята санкция.

Хавиер Тебас не закъсня с реакцията си след разкритията около финансовото състояние на Манчестър Сити. Президентът на испанската Ла Лига зае категорична позиция, след като стана ясно, че английският клуб е признат за виновен по 114 от общо 115 финансови нарушения, за които беше разследван в периода 2009–2018 г.

Острата реакция на Хавиер Тебас

Ръководителят на испанския футбол използва социалните мрежи, за да изрази мнението си по горещата тема. Неговият коментар беше директен и недвусмислен, като засегна основни принципи в управлението на съвременния футбол.

„Санкцията тепърва ще бъде определена, а процедурата все още не е приключила. Но случилото се за пореден път показва защо икономическият контрол, прозрачността и равните правила за всички са от съществено значение за защитата на целостта и устойчивостта на футбола“, заяви Тебас.

Реакцията му идва в момент, когато „гражданите“ все още очакват да научат какви ще бъдат последствията от процедурата, задействана от Висшата лига през февруари 2023 г.

Манчестър Сити е обвинен основно в представяне на неточна финансова информация, свързана с приходите от спонсорство и определени възнаграждения. Според информацията независима комисия е потвърдила почти всички обвинения, но официално обявена санкция все още липсва.

Позицията на Манчестър Сити

Английският клуб продължава да оспорва фактите, по които е обвинен, и твърдо отстоява своята позиция.

Президентът на „небесносините“, Халдун Ал Мубарак, потвърди увереността си, че Манчестър Сити ще успее да докаже своята невинност. Очаква се ръководството на клуба да обжалва решенията, изтекли в пресата, което вероятно ще удължи процедурата, чиито спортни и финансови последици тепърва ще се изясняват.