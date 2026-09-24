Битката, която светът чака повече от 10 години: Джошуа и Фюри излизат на ринга

Антъни Джошуа и Тайсън Фюри най-после ще се изправят един срещу друг в дългоочаквания изцяло британски сблъсък в тежка категория. Мачът ще се проведе на 11 декември на „Принсипалити Стейдиъм“ в Кардиф.

Двубоят, който се подготвя повече от десетилетие, ще бъде излъчван по целия свят от Netflix.

Според информация на BBC Sport главният мач може да започне в малките часове на съботната сутрин британско време. Организаторите обмислят късен начален час, за да се съобразят с телевизионната аудитория в Съединените щати.

Джошуа и Фюри ще се изправят лице в лице на пресконференция в Лондон в сряда, 30 септември, с което официално ще започне подготовката за един от най-очакваните двубои в историята на британския бокс.

„Вдъхновявам едно поколение“, написа 36-годишният Джошуа в Instagram.

38-годишният Фюри все още не е коментирал официално обявяването на мача.

Саудитска Арабия и Дейна Уайт застават зад мегасблъсъка

Събитието се организира като съвместен проект между The Ring, свързван със саудитския влиятелен фактор в бокса Турки Алалших, и ръководителя на UFC Дейна Уайт.

„Двама от най-добрите боксьори в тежка категория на това поколение най-после ще бъдат заедно на ринга“, заяви Алалших.

„Това ще бъде един от най-големите мачове в историята на бокса. Много съм щастлив, че успяхме да направим тази среща за феновете.“

Двамата бивши двукратни световни шампиони вече бяха подписали договорите за двубоя по-рано тази година, но до този момент датата и мястото не бяха потвърдени.

„Уембли“ и „Медисън Скуеър Гардън“ отпаднаха

Лондонският „Уембли“ и легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк бяха сред основните кандидати за домакинство на мача.

И при двата варианта обаче възникнаха затруднения и през последните седмици Кардиф се превърна в реалната алтернатива.

„Принсипалити Стейдиъм“ вече има опит с боксови галавечери, които продължават до късно през нощта. През ноември 2007 г. там се проведе двубоят между Джо Калзаги и Микел Кеслер, който започна в 1 часа след полунощ по Гринуич.

Представители на Уелския ръгби съюз и властите в Кардиф приветстваха избора. Според тях двубоят ще затвърди репутацията на града като домакин на големи международни събития и може да донесе значителни икономически ползи.

Все още обаче предстои да бъдат уточнени някои организационни подробности.

Джошуа получи това, което искаше

Антъни Джошуа настояваше двубоят да се проведе във Великобритания и в крайна сметка желанието му се сбъдна.

„Завинаги сме задължени на британската публика за подкрепата към Антъни Джошуа. Без вас нямаше да успеем да доведем всичко докрай“, заяви промоутърът му Еди Хърн.

Любопитна подробност около организацията е участието на Дейна Уайт, който стои начело на Zuffa Boxing.

„Повече от десетилетие феновете на бокса настояват за този сблъсък в тежка категория между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Заедно двамата влизат на ринга с 66 победи, 52 нокаута и множество световни титли в тежка категория“, заяви Уайт.

„На 11 декември двама от най-големите боксьори в тежка категория на това поколение най-после ще се сблъскат – а победителят ще заеме значимо място в историята на тежката категория.“

Любопитно отсъствие от официалното съобщение

В официалното съобщение, разпространено от Netflix, няма изявления нито от Еди Хърн, нито от промоутъра на Тайсън Фюри Франк Уорън.

Това е особено любопитно заради предишни думи на Хърн. Промоутърът на Джошуа вече беше заявявал, че не желае Дейна Уайт да участва в промотирането на двубоя.

Въпреки това Уайт вече е сред основните фигури зад събитието, което на 11 декември трябва най-после да сложи край на повече от десетилетие спорове и очаквания около въпроса какво ще се случи, когато Антъни Джошуа и Тайсън Фюри застанат един срещу друг на един и същи ринг.