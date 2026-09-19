Треньорът на Англия се инати за скандално решение

Мениджърът на английския национален отбор Томас Тухел подкрепя силно критикуваните си защитни смени в загубата от Аржентина с 1:2 на полуфинала на Световното първенство, но признава, че ги е направил твърде рано.

Германският специалист каза, че англичаните не са могли да се справят с атакуващата тактика на отбора, воден от Лионел Скалони, в Атланта след повеждането в резултата.

Тухел добави, че умората и успехите при схема с петима защитници в елиминационните мачове от Мондиал 2026 срещу Мексико и Норвегия също са повлияли на решенията му за решителния мач срещу "гаучосите".

Този защитен подход помогна на Аржентина да направи обрат в края и да се класира за втори пореден финал на Световно първенство.

"Можете и да се опитате да ме убиете тук, но това е моят белег, не е вашият. Никой не е по-наранен от мен, никой не го е искал повече. Винаги остават въпросите дали при други смени щяхме да победим.

Разбира се, че можеше. Но никой не знае какво щеше да се случи. При други промени в състава, пак имаше шанс да не спечелим", каза Томас Тухел в документален филм, специално за английските фенове.

Германецът, който беше изправен пред призиви да бъде уволнен след поражението на полуфиналите, трябва да обяви своя състав за Лигата на нациите в петък.