Родната публика постави рекорд на Евроволей 2026

Българската волейболна публика постави рекорд по посещаемост не само от началото на Европейското първенство по волейбол, но и от началото на годината в този спорт.

По официални данни вчера 13 186 души изгледаха драматичната победа на България над Полша в последния мач от група "В" на шампионата.

За съжаление този успех не бе достатъчен да избегнем третото място в крайното класиране, но все пак вдъхна самочувствие на младия ни отбор срещу суперсилата в световния волейбол.

Очаквано бе, че именно мачът срещу Полша ще е най-посетеният от груповата фаза, като трябва да отчетем и присъствието на агитка на гостите, където този спорт се радва на изключителна популярност.

До момента рекордът на Евроволей 2026 се държеше от Финландия, където 12 300 души изгледаха двубоя в Тампере, спечелен от домакините с 3:2 над Белгия.

До момента мачовете в Италия и Румъния се играеха в по-малки зали от тези 13 186 души вчера в София, а залата в Тампере също няма как да подобри това постижение дори в мача на финландците от следващата фаза.

Тази цифра може да бъде подобрена от самите български фенове отново на осминафинала срещу Германия, или при евентуален четвъртфинал отново срещу Полша. При всички положения тази цифра ще бъде подобрена в заключителната фаза от първенството, което ще се проведе в 16-хилядната зала "Унипол Форум" в Милано.

Вчерашните 13 186 бяха част и от най-посетеното волейболно събитие в Европа от началото на годината.