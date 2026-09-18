Голям бой по съперниците на Левски в Европа

Левски не остана сам в разочарованието от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. След загубата на „сините“ с 0:1 от Залцбург на Националния стадион „Васил Левски“ тежка вечер преживяха и четири от бъдещите им съперници - Олимпик Марсилия, НЕК Ниймеген, Лилестрьом и Виктория Пилзен. Най-жестокият удар понесе именно следващият противник на българския шампион - НЕК беше пометен от Ювентус с 5:0 (на снимката горе).

Ювентус не остави въздух на НЕК

Левски ще срещне НЕК Ниймеген на 15 октомври, а холандците пристигат към този двубой с болезнен спомен от старта си в турнира. Ювентус ги разби с 5:0 и практически приключи мача още преди почивката.

Никълъс Гонсалес, Керим Алайбегович и Ник Волтемаде се разписаха до 35-ата минута и превърнаха вечерта за НЕК в кошмар. След паузата торинци не намалиха оборотите - Зеки Челик и Рандал Коло Муани добавиха още два гола за категоричния разгром.

За Левски това е и предупреждение, и надежда. НЕК показа сериозна уязвимост срещу класен съперник, но петте гола със сигурност ще направят нидерландците пределно мобилизирани за следващите си европейски мачове.

Бешикташ пречупи Марсилия

Олимпик Марсилия също започна тежко европейската си кампания. Французите издържаха равенството до почивката срещу Бешикташ, но след това турският тим ги помете.

Илхан Факили даде аванс на домакините още в 15-ата минута, а Келиан Абдала върна Марсилия в мача четвърт час по-късно. След почивката обаче Бешикташ изригна - Вацлав Черни, Майкъл Мурийо и Ернест Поку вкараха за гръмкото 4:1.

Марсилия е сред най-сериозните имена, които чакат Левски в турнира, но стартът показа, че и френският гранд може да бъде разклатен.

Лилестрьом се събуди твърде късно

Лилестрьом също остана с празни ръце. Норвежците загубиха у дома с 1:2 от Торензе, след като португалците нанесоха ударите си в точните моменти.

Алехандро Алфаро откри през първата част, а Мануел Посо удвои малко след почивката. Томас Олсен върна надеждата на домакините около десет минути преди края, но финалният натиск не донесе изравнителен гол.

Пилзен слезе бързо на земята

Виктория Пилзен влезе в основната фаза с огромно самочувствие след драматичното отстраняване на Цървена звезда, но европейската еуфория приключи още в първата вечер.

Чехите бяха разбити с 0:3 у дома от Унион Сен-Жилоа. Релебохиле Мофокенг, Матео Бьондик и Онджей Крикфалуси вкараха попаденията за белгийския тим и превърнаха гостуването му в истинска демонстрация.

Така четири от съперниците на Левски започнаха турнира със загуби, като три от тях допуснаха поне по три гола.

ОФИ Крит хвърли бомбата

Голямата изненада на вечерта дойде от Гърция. ОФИ Крит, който отстрани ЦСКА в плейофния кръг, удари германския Хофенхайм с 2:0.

Айтор Канталапиедра откри след половин час игра. Хофенхайм натисна здраво и отправи 21 удара, но така и не намери път към мрежата. Вместо това Йоргос Канелопулос нанесе втория удар за домакините и оформи сензационния резултат.

ОФИ показа, че подвигът срещу ЦСКА не е бил случаен и че гръцкият тим е способен да наказва съперници с далеч по-сериозен европейски рейтинг.

Голове и още изненади в Европа

В останалите двубои Ференцварош поднесе още един сериозен резултат, като победи Селтик с 3:1 като гост. Кристъл Палас не остави никакъв шанс на Лех Познан и го разгроми с 4:0, а Борнемут надви Реал Сосиедад с 2:1.

Първата вечер в Лига Европа донесе лош старт за Левски, но и любопитна картина пред „сините“ - голяма част от съперниците им също тръгнаха с поражения. А разгромът на НЕК само седмици преди срещата с Левски със сигурност ще бъде гледан внимателно в лагера на българския шампион.