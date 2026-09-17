Меси вкара исторически гол

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси отбеляза своя гол номер 100 с екипа на Интер Маями за победата с 2:0 срещу мексиканския шампион Крус Асул при спечелването на Купата на шампионите.

В Маями аржентинският ветеран откри резултата в 24-ата минута, намирайки мрежата след центриране на Луис Суарес.

Домакините реализираха втория си гол в двубоя девет минути преди изтичане на редовното време, когато ъглов удар на Меси намери Каземиро, а бившият халф на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид вкара петия си гол в четири мача.

Първият гол на Меси за Интер също беше срещу Крус Асул - победен пряк свободен удар в продължението през юли 2023 година.

Бившият футболист на Барселона и Пари Сен Жермен вече е спечелил общо четири трофея с клуба от Флорида.