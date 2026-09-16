Арестуваха английска футболна звезда

Бившият английски национал Рахим Стърлинг призна вина по обвинение за опасно шофиране по магистрала, след като през май катастрофира с Lamborghini.

31-годишният футболист се призна за виновен и за притежание на диазотен оксид с цел неправомерно вдишване, както и за отказ да предостави проба. Това стана по време на съдебно заседание в магистратския съд в Бейсингстоук във вторник.

Делото беше отложено за ноември, а Стърлинг беше освободен под гаранция. До следващото заседание той няма право да управлява автомобил.

Според информацията в публикацията Стърлинг в момента е без клуб. Той напусна Челси по взаимно съгласие през февруари, а впоследствие се раздели и с нидерландския Фейенорд.

За престъпленията е предвидено максимално наказание до две години лишаване от свобода. Признанието на вина и липсата на предишни провинения обаче могат да бъдат взети предвид от съда. Сред възможните санкции са забрана за шофиране, сериозна глоба, общественополезен труд или условна присъда.