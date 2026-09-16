Арсенал и Ливърпул оцеляха за Лигата, роди се нова английска звезда

Арсенал и Ливърпул продължават похода си за Купата на Лигата, но голямата футболна история на вечерта написа едно 16-годишно момче. Макс Дауман отбеляза два гола при зрелищната победа на „артилеристите“ с 4:2 като гост на Ипсуич и влезе в изключително престижна компания. На „Анфийлд“ Ливърпул също показа характер и елиминира Тотнъм с 3:1, за да намери място в четвъртия кръг.

Дауман превзе сцената само за седем минути

Макс Дауман не се нуждаеше от време, за да покаже защо около името му има толкова много очаквания. Тийнейджърът откри резултата още в седмата минута след великолепна индивидуална акция и хладнокръвен завършек. Само девет минути по-късно Нони Мадуеке удвои аванса на Арсенал и гостите поеха пълен контрол върху двубоя.

Истинският момент на Дауман дойде непосредствено след почивката. В 47-ата минута той отбеляза втория си гол и направи резултата 3:0, превръщайки се едва във втория 16-годишен футболист, отбелязал два пъти в един мач за клуб от Висшата лига. Преди него това постижение е записал Уейн Рууни през 2002 г.

Микел Мерино добави четвърти гол за Арсенал в 58-ата минута и при 4:0 интригата изглеждаше напълно приключила. Ипсуич все пак намери сили да отвърне - Анис Мехмети намали в 62-ата минута, а Чуба Акпом оформи крайното 2:4 в добавеното време.

Победата изпрати Арсенал в четвъртия кръг и отново насочи прожекторите към академията на клуба. Дауман не просто вкара два гола - той показа увереност и хладнокръвие, които рядко се виждат при футболист на неговата възраст.

Ливърпул удари Тотнъм на „Анфийлд“

В същото време Ливърпул направи голяма крачка напред в турнира, след като победи Тотнъм с 3:1 пред собствената си публика.

Мениджърът Андони Ираола направи десет промени в титулярния състав, но това не попречи на „червените“ да изглеждат убедително. Алексис Мак Алистър даде преднина на Ливърпул в 21-ата минута, а малко след началото на второто полувреме Коди Гакпо покачи на 2:0.

Тотнъм успя да върне интригата в 69-ата минута, когато Конър Галахър се разписа с глава. Лондончани обаче не стигнаха до изравняване.

В добавеното време Доминик Собослай сложи точка на спора с великолепен удар извън наказателното поле. Крайното 3:1 остави Ливърпул в надпреварата за рекордна 11-а Купа на Лигата и сложи край на надеждите на Тотнъм в турнира.

Фулъм оцеля в петголов трилър

Емоции не липсваха и в останалите срещи. Фулъм надделя с 3:2 срещу втородивизионния Уест Хем, като дебютният гол на Оскар Боб в 78-ата минута се оказа победен.

Брентфорд също продължава напред след успех с 2:1 срещу Рединг, а вечерта показа, че турнирът отново е готов да даде сцена както на големите клубове, така и на младите футболисти, които чакат своя момент.

За Арсенал този момент без съмнение принадлежеше на Макс Дауман. Само на 16 години той превърна един мач от третия кръг в своя лична футболна вечер и даде още една причина на феновете на „артилеристите“ да мечтаят за бъдещето.