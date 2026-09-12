Манчестър Сити прегази Нюкясъл и стигна финала за Купата на Лигата
„Гражданите“ спечелиха реванша със 3:1 и затвориха сблъсъка с общ резултат 5:1
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„Гражданите“ спечелиха реванша със 3:1 и затвориха сблъсъка с общ резултат 5:1
Челси и Арсенал играят от 22,00 часа
Ясен е и жребият за следващия кръг, в който има интересни мачове
Шефилд Уендзи отстрани елитния Лийдс с българския национал Илия Груевслед изпълнение на дузпи в турнира за Купата на лигата в Англия. Редовното време...
Топчиите направиха драматичен обрат в Лондон
Ливърпул надви Брайтън като гост
Шаржовете и усмивките продължават
Треньорът на „червените“ Юрген Клоп не можеше да разчита на цял куп контузени звезди
Шпорите биха с 2:0 Брентфорд
Гражданите надвиха във финала Астън Вила с 2:1
Манчестър Сити пък е на финал за Купата на Лигата
Лондончани надвиха след дузпи Тотнъм, излизат
Монако. Димитър Бербатов попадна в групата на Монако за полуфинала в турнира за Купата на Лигата във Франция срещу Бастия. Двубоят е тази вечер от 22...
Лондон. Челси отстрани Ливърпул на полуфиналите в турнира за Купата на Лигата в Англия и на 1 март на "Уембли" ще се изправи в битка за трофея срещу п...
Ливърпул. Ливърпул и Челси завършиха 1:1 на "Анфийлд" в първи мач от полуфиналите в турнира за Купата на Лигата в Англия. Реваншът е след седмица в Ло...
Дарби. Челси победи Дарби Каунти с 3:1 на "АйПро" и се класира за полуфиналите в турнира за Купата на лигата, но даде две жертви. Курт Зума и Дидие Др...
Рим. "Рома" поиска титлата в Италия. Треньорът на "вълците" Руди Гарсия заяви, че вече "вълците" могат да бъдат считани като фаворит за трофея. Той из...
Лондон. Жребият за четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата на Англия размина грандовете. Повечето от четвъртфиналистите в надпреварата вече са я...