ВИДЕО: Челси изхвърли Ливърпул по пътя към "Уембли"

Лондон. Челси отстрани Ливърпул на полуфиналите в турнира за Купата на Лигата в Англия и на 1 март на "Уембли" ще се изправи в битка за трофея срещу п...