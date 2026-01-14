Свирепо лондонско дерби по пътя към финала за Купата на лигата

Челси и Арсенал отдавна излизат един срещу друг в полуфинален сблъсък за Купата на лигата. Билетът за финала ще бъде гарантиран след реванша, но тазвечершният двубой може да даде аванс на единия от лондонските съперници.

Първият съдийски сигнал ще бъде даден в 22:00 часа. Новият мениджър Лиъм Росениър ще изведе отбора за първи път на "Стамфорд Бридж". Специалистът дебютира с гръмка победа с 5:1 над Чарлтън за ФА Къп и знае, че най-бързият път към сърцата на феновете е трофей. "Сините" не са вдигали отличие у дома от сезон 2017/18, а последната им Купа на лигата датира от 2014/15.

Арсенал има девет мача без загуба (8 победи, 1 равенство) във всички турнири и се бори успешно на четири фронта. Лидерите във Висшата лига разбиха Портсмут в неделя за ФА Къп. Клубът обаче има плачевен рекорд в Купата на лигата - само две спечелени отличия, последното от далечната 1993 година.

В статистиката на преките сблъсъци Арсенал има предимство. "Артилеристите" са без загуба в последните осем мача (5 победи, 3 равенства), а последната им загуба на "Стамфорд Бридж" е от август 2018 г. (оттогава 3 победи, 4 равенства).

Манчестър Сити вече е много близо до финала в турнира след победа с 2:0 като гост на Нюкасъл в първия мач от полуфиналите.

