Европейската мечта на Лудогорец приключи

Ференцварош изхвърли родния хегемон Лудогорец от евротурнирите, побеждавайки напълно заслужено само с 2:0 в мача реванш от плейофа на Лига Европа. Така Фради продължава на 1/8-финалите в турнира с общ резултат 3:2. Първата среща в Разград завърши 2:1 за българския шампион.

Домакините отстраниха „орлите“ след попадения на Габи Каниховски и влезлият като резерва Кристофер Закариасен. Израелският халф, който беше желан и от родния ЦСКА преди време, откри резултата в 14-ата минута. Закариасен удвои преднината на маджарите в 30-ата минута.

Хората на Роби Кийн бяха по-добрият отбор на терена през по-голямата част от мача. Те веднъж нацелиха и гредата в 57-ата минута чрез Лени Джоузеф.

Хората на Пер Матиас-Хьогмо се представиха сравнително слабо и не успяха да разгърнат потенциала си на стадион „Групама Арена“. В 85-ата минута Лудогорец не получи дузпа, след като съдията Крис Кавана в крайна сметка отсъди засада, при разглеждане от ВАР на ситуация за евентуална дузпа в полза на българския отбор.

Така Лудогорец приключи участието си в Европа през този сезон. Любопитното е, че Ференцварош и разградчани поставиха рекорд, след като в рамките на тази кампания изиграха общо 5 мача помежду си, пише гол.бг. Маджарите спечелиха и трите си домакинства срещу родния тим.

